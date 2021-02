Két államtitkárról és a kormányfőtitkár-helyettesről is döntött a SZÁT

A Szövetségi Állandó Tanács hétfői ülésén kormányfőtitkár-helyettest, két minisztériumba pedig egy-egy államtitkárt nevesített.



A döntés értelmébenot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumba államtitkárnak,az Egészségügyi Minisztériumba államtitkárnak,t kormányfőtitkár-helyettesnek jelöli az RMDSZ.A koalíciós tárgyalások értelmében az RMDSZ 12 államtitkári pozíciót tölthet be, emellett természetesen még adódnak helyettes államtitkári és egyéb helyek is. első körben hat államtitkárt nevesítettek. Január 12-én tudtuk meg, hogyaz oktatási;a kulturális;az ifjúsági és sport-;a környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti;az európai alapok, illetvea munkaügyi minisztériumba küldi az RMDSZ.Ezt követte két újabb kinevezés:ot a Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztériumba,t a Szállításügyi Minisztériumba küldte a Szervezet.

A mai kinevezésekkel a rendelkezésre álló 12 hely közül betelt 10.

És akkor lássuk a mai napon kinevezett tisztségviselők önéletrajzát, az RMDSZ közleménye szerint:

Barabasi Antal Szabolcs

2003-ban szerzett egyetemi oklevelet a Mezőgazdaságtudományi és Állatorvosi Egyetemen, állattenyésztési szakosodással.2004 – 2006 között a Kelet-európai régióért felelős igazgatói állást töltötte be a technológiai építmények tervezésére, illetve a tejelő tehénfarmok technologizálására szakosodott vállalkozásban.2006-tól jelenleg is több cég igazgatója. Ezek szakterülete a tervezés, technológiai építmények, európai projektek gyakorlatba ültetése, állattenyésztésre, főképpen szarvasmarhafélék és juhfélék tenyésztésére vonatkozóan.Ismeri a szakterületeket és építő jellegű ötletei vannak az állattenyésztési beruházások hatékonnyá tételéről, valamint a nyereség optimizálásáról.Napi szinten kapcsolatban áll a tenyésztőkkel és az egyesületekkel az egész országból, időszakosan megszervezi a „Tenyésztők napját”, illetve a „Nyílt napokat” és állattenyésztési szaktanácsadást is nyújt.

Dr. Vass Levente

urológus főorvos, közegészségügyi és egészségügyi menedzsment szakorvos. 2016-2020 között parlamenti képviselőként, a képviselőház egészségügyi bizottságának titkáraként egy betegközpontúbb, jobban működő rendszerért dolgozott. Törvénykezdeményezései a betegek fölösleges sétáltatásának megszüntetését, a megelőzési és szűrőprogramok hozzáférhetőbbé tételét, a családorvoshiány csökkentését szolgálták, valamint a rezidensképzés jobbá tételét a vidéki oktató kórházak kialakításával.Parlamenti munkáját megelőzően több évig tevékenykedett az egészségügyi adminisztrációban, betöltötte a Maros Megyei Sürgősségi Kórház orvosigazgatói tisztségét, két évig volt egészségügyi miniszteri tanácsos, osztályvezetőként irányította a Maros Megyei Klinikai Kórház urológiai-kőtörő részlegét. Tizenkét évig oktatott a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, amelynek kari tanácsi és szenátusi tagjaként is tevékenykedett.Alapító tagja és ügyvezető elnöke a marosvásárhelyi székhelyű Studium–Prospero Alapítványnak, amely a fiatal értelmiség szülőföldön való boldogulását segíti, Erdély-szerte szolgálati lakásokkal támogatja a pályakezdő orvosokat, gyógyszerészeket, fiatal művészeket. A 2000-es évek közepétől egészségügyi menedzsment-képzések és szakmai találkozók főszervezője.Már tanulmányai éveitől aktív szerepet vállalt a közösségépítésben, a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség, valamint az Országos Magyar Diákszövetség elnöki feladatait is ellátta.

Zahoranszki István

44 éves, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Politológia és Közigazgatás karán végzett 2002-ben. Köztisztviselő, 2004 óta dolgozik a közigazgatásban a máramarosszigeti polgármesteri hivatalnál.Szakmai tevékenységét a hivatal adó- és illetékügyi osztályán kezdte, ahol az állami vállalatok helyi adójának a behajtásával foglalkozott. Ezt követően rendszergazdaként dolgozott a számítási osztályon, majd az önkormányzat szociális osztályához került, ahol jelenleg is dolgozik. Itt többek között felügyelte a fűtéstámogatások lebonyolítását, kezelte az adatbázist, rendszergazdaként tevékenykedett, és ellátott egyéb adminisztrációs feladatokat.Munkája mellett szakmai továbbképzéseken is részt vett. Elvégezte a közbeszerzési, tűzvédelmi és adatvédelmi tanfolyamokat. 2017-ben közbeszerzési szakértőként dolgozott, ezután pedig adminisztrációs, tűzvédelmi és a személyes adatok védelmével bízták meg.