Eldőltek a prefektusi kinevezések, a legnagyobb meglepetés sokak számára Kolozs megye

Sajtóértesülések szerint az éjszaka eldőlt, hogy az ország prefektusai hogyan oszlanak meg. A legváratlanabb fordulat Kolozs megye esetében állt be, amelyért mindenki versengett, nos, szinte biztos, hogy Tasnádi Szilárd lesz a kormány képviselője Kolozs megyében.



Mondani sem kell, hogy a PNL központi vezetősége a kolozsvári csoportot szankcionálja ezzel a lépéssel, ne feledjük, hogy az itteni liberális belső ellenzék már kétszer is támadásba lendült: először, Kolozsvár polgármestere volt az, aki látszólag az oltási központok finanszírozásának módját kérdőjelezte meg , azonban mindez gyakorlatilag egyfajta engedetlenségként, „frondőrködésként” csapódott le Bukarestben. A második menet pedig Rares Bogdan kirohanása volt a várból , amikor éppen a PNL elnökét,t akarta elkaszálni. Meglett az eredménye.De vissza a prefektusokhoz:

RMDSZ prefektus lesz kinevezve Kolozs, Szatmár, Arad, Szilágy és Kovászna megyékbe, az 5 prefektusi pozíción kívül pedig 11 alprefektusi helyet tölthet be.

Az USR PLUS megnyerte Bukarestet, de elvesztette azt a Nagyszebent, amelyet Dan Barna akart nagyon. Megszerezte azonban Temest, amely egy másik fontos tét volt, ezen kívül pedig Máramaros, Bákó, Tulcea, Vaslui, Szucsáva, Brăila, Galați, Argeș, Hargita, Ialomița, Buzău, Gorj kerül még USR fennhatóság alá.A liberálisok megkapták Klaus Johannis Szebenét, Ilie Bolojan Bihar megyéjét, Fehér megyét, Beszterce-Naszódot, továbbá Botoșani, Hunyad, Brassó, Krassó-Szörény, Călărași, Dâmbovița, Mehedinți, Maros, Neamț, Dolj, Olt, Ilfov Teleorman, Giurgiu, Konstanca, Iași, Prahova, Vâlcea, Vrancea megyékben lesz liberális a prefektus.A PNL és az USR-PLUS alprefektusokat nevez majd ki Kolozsvárra. A liberális kolozsvári csoport „büntetéséhez” tartozik az is, hogyelvesztette a kormány főtitkári posztját, most pedig elveszíti a prefektusi posztját is, amelyet 2019 decembere óta töltött be. Információink szerint a kormány főtitkárhelyettesévé választják. Az RMDSZ részéről Zahoranszki Istvánt nevesítette a szervezet erre a posztra. Fölöttüklesz, a Gorj megyei liberálisok embere, akijelenlegi miniszterelnökkel a pénzügyminisztériumban működött együtt. Gorun kinevezése már megjelent a Hivatalos Közlönyben.