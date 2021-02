Meghalt egy férfi hétfő este a sípályán a Madarasi Hargitán - közölte a Hargita megyei hegyi- és barlangimentő szolgálat.



, a szolgálat vezetője azt nyilatkozta az AGERPRES hírügynökségnek, hogy a férfi kiesett a csáklyás sífelvonóból, megpróbált felállni, de nem sikerült, mire a hegyimentők odaértek már nem volt eszméleténél, megpróbálták újraéleszteni, de nem sikerült.A helyszínre érkezett egy SMURD mentőegység, és a megyei mentőszolgálat egy orvosa is, akik további 30 percig próbálkoztak az újraélesztéssel, de ők is sikertelenül jártak.székelyudvarhelyi tűzoltóparancsnok a helyszínen járt kollégáira hivatkozva azt nyilatkozta, hogy az áldozat egy 47 év körüli, Iaşi megyei személy.Felmerült annak a gyanúja, hogy a férfi szívinfarktust szenvedett, de ezt a igazságügyi orvostani szakértőnek is meg kell erősítenie.