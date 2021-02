Ma dől el, tényleg kinyitnak-e az iskolák február 8-án

Florin Cîţu miniszterelnök és Klaus Johannis államelnök mai tárgyalásukon döntenek arról, a két félév közti vakáció végén, azaz február 8-ától ismét megnyitnak-e az iskolák. A kormányfő kiemelte, a rendelkezésükre álló információk alapján hozzák meg a döntést, és a prioritás az iskolák biztonsága. A kormányfő szerint két hete a járványügyi helyzet nem javult, de nem is rosszabbodott.



Már korábban Johannis is azt nyilatkozta, hogy ugyan várhatóan február 8-tól megnyithatnak az iskolák, de az erre vonatkozó végső döntést február 2-án hozzák meg.tanügyminiszter hétfőn bejelentette, azok a diákok, akik visszatérnek az iskolapadokba, maszkokat kapnak. Az egyetem előtti oktatásban tanulók részére több mint 37 millió arcmaszk van raktáron - tette hozzá.A tanügyminiszter elmondta, hibrid oktatási formát - azaz fizikai és online oktatást párhuzamosan - ott alkalmaznak majd, ahol vannak tanárok és diákok, akiknek egészségügyi okokból otthonról kell folytatniuk a tanítást és tanulást.Négy esetben kerülhet erre sor: ha a diákok számára egészségügyi kockázatot jelent a fizikai jelenlét, akkor online kapcsolódnak be az órákba; ha a diák valamelyik családtagja kockázati csoportba tartozik, amit orvos igazol, ez esetben is online folytatja a tanulást; ha a diáknak tünetei vannak, akkor is online követi az órákat; ha a tanárnak kockázatot jelentő betegsége vagy tünetei vannak, akkor otthonról, online tartja az óráit.