Hogy akarnak tesztelni az iskolákban, ha még iskolaorvosi rendelők sincsenek?

Bővíteni kell az iskolai orvosi rendelők személyzeti állományát, és növelni kell az erre a célra szánt finanszírozást, ha be akarják vezetni a COVID-19 gyorsteszteket az oktatási intézményekben - mutat rá a Tanulók Országos Tanácsa.



Az iskolai orvosi rendelőknek nincs elegendő kapacitásuk arra, hogy elvégezzék a minisztérium által kilátásba helyezett teszteléseket, lévén hogy a több mint 18.000 oktatási intézménynek összesen 4904 egészségügyi alkalmazottja (1302 orvos és 3602 asszisztens) van, és ezek egy részét is áthelyezték ideiglenesen más intézményekbe a megyei közegészségügyi igazgatóságok, szögezi le keddi közleményében a tanulók tanácsa.A szervezet képviselői felhívják a figyelmet arra is, hogy meg kell vizsgálni, hogy az oktatási intézményeknek kiosztott védőmaszkok megfelelnek-e a szabványoknak, figyelembe véve, hogy az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) több figyelmeztetést is kiadott a kereskedelemben fellelhető termékekre vonatkozóan.A tanács felkéri ugyanakkor a minisztériumot, hogy készíttessen a megyei tanfelügyelőségekkel helyzetfelmérést az egészségügyi engedéllyel nem rendelkező oktatási intézményekről, és nyújtson támogatást ezeknek az engedély megszerzésében. 3424 oktatási intézményből 301-nek nincs engedélye, 168 nem teljesíti a higiéniai feltételeket, 132-ben még a víz sincs bevezetve, vagy ha be van, az nem iható - mutatnak rá.Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter hétfőn kijelentette, hogy az általa vezetett tárcának nincs hatásköre a tesztelésben és oltásban, de támogatja a tanulók koronavírus elleni tesztelését. A Tanulók Országos Tanácsa kiemelte, azért is szükséges az iskolákban a tesztelés, hogy megelőzzék a koronavírus nagy-britanniai mutációjának a terjedését.