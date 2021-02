Állami megrendelésekkel elhalmozott cég ellenőrizte a Matei Bals vezetékeit, havi 11 ezer lejért

A bukaresti Matei Bals Intézet elektromos vezetékeit és hálózatát egy Nec Pro Logistic nevű cég ellenőrizte és tartotta karban, a szerződés szerint havonta végeztek karbantartási munkákat. A kórházban január 29-én tűzvész pusztított, több beteg életét vesztette.



A szóban forgó cégnek számos közintézménnyel van szerződése, többek közt a Legfőbb Semmítő- és Ítélőszék, a külügyminisztérium vagy az Államelnöki Hivatal is velük dolgozik - írja a G4media.ro. A Matei Balș Intézet 2020 februárjában kötött szerződést a céggel meghatározott időszakra, 2022. januárjáig, havi 11 ezer lejes összegű munkára, az éves összeg meghaladta a 120 ezer lejt. A Matei Bals korábban még 2019-ben is kötött szerződést hasonló munkálatokra ugyanezzel a céggel, akkor a havi összeg 12800 lej volt. A G4media szerint a cég tulajdonosainak és adminisztrátorának közvetlen üzleti kapcsolathálójában a DNA célkeresztjébe került, fiktív közbeszerzésekkel vádolt üzletemberek is vannak.A Matei Balsban történt tűzeset kapcsán a(buletin.de) megkereséséreadminisztrátor azt nyilatkozta, az elektromos vezetékeket a kórházban ellenőrizték, jó állapotban voltak, és azt az ajánlást fogalmazták meg a kórház felé, hogy ne használjanak fűtésre elektromos melegítőket. A cég engedélyekkel rendelkezik és a szakmában képzett személyekkel dolgozik - tette hozzá.A cégnek amúgy nemcsak elektromos vezetékek karbantartására és ellenőrzésére volt szerződése a Matei Balssal, ők szereltek többek között külső liftet (a munkálatok értéke 260 ezer lej volt), de a víz- és fűtéshálózat havi karbantartására is volt szerződésük (2019-ben több mint 120.000 lej értékben), sőt a laboratórium fenntartására és javítására is, illetve további szerződéseket kötöttek velük 2020 februárjában.Kliensekik közé tartozik a határrendészet, a cégbíróság, a Cantacuzino intézet, a főügyészség, a kutatási és innovációs minisztérium, illetve több kórház is. 2019-ben a cég éves forgalma több mint 2,9 millió lej volt. További részletek a G4media cikkében itt Capri23auto képe a Pixabay -en.