Románia a negyedik helyen áll az EU-ban átoltottság tekintetében

Románia a negyedik helyen áll európai uniós viszonylatban a koronavírus ellen beoltottak arányát tekintve - jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján a COVID-19 elleni oltással kapcsolatos tevékenységeket koordináló országos bizottság (CNCAV) elnöke.



rámutatott, Romániában 3,75 százalékos az oltási lefedettség, míg az uniós átlag 2,95 százalékra tehető.Február 3-ától április 14-éig 574.544 személynek van előjegyzése a koronavírus elleni oltás első dózisára és 931.331 személynek az emlékeztető oltásra.Gheorghiţă elmondta, az erre az időszakra érvényes előjegyzések közül 104.832-t telefonon, az erre a célra létrehozott hívóközponton keresztül végeztek el, 170.129 személy család- vagy kezelőorvosa közvetítésével kért időpontot, 78.642-en egyénileg regisztráltak a platformon, 278.637 személy számára pedig munkaadója kért előjegyzést.A CNCAV elnöke szerint eddig 948.149 dózist kapott Románia a BioNTec Pfizer vakcinájából, és ebből 784.109-et osztottak ki, kedden 164.040 volt készleten a regionális központoknál. A következő szállítmány érkezését február 8-ára várják, akkor további 163.800 adag oltást kellene kapnia Romániának a BioNTech Pfizertől.A Moderna gyártótól 36 ezer adag oltóanyag érkezett eddig az országba, ebből 26.210-et szerdán osztanak ki és február 4-én, csütörtökön kezdődik az oltás ezzel a vakcinával.A CNCAV elnöke szerint január 31-éig az összesen kiosztott 784.109 adag oltóanyagból 1826 (0,24%) veszett kárba, részben a fiolák sérülése, részben a nem megfelelő hőmérsékleten való tárolás miatt.Országos viszonylatban jelenleg 578 oltóközpont működik. Ezek közül 269-et az oltási kampány első szakaszában nyitottak meg, és ezekben már csak az emlékeztető oltásokat adják be, miután ez a folyamat lezárul, ezek a központok bezárnak. A második szakaszban 212 oltóközpont nyílt, a belügyi és a védelmi minisztérium hálózatában pedig további 97 oltóközpont működik - ismertette a szakember.A héten születik döntés azzal kapcsolatban, hogy melyik korosztály kapja az AstraZeneca koronavírus elleni oltását - közölte kedden a COVID-19 elleni oltással kapcsolatos tevékenységeket koordináló országos bizottság (CNCAV) elnöke.Valeriu Gheorghiţă elmondta: február 15-étől 180 új oltóközpontot nyitnak, ahol csak ezt a vakcinát használják majd.Emlékeztetett: a BioNTech Pfizer és a Moderna után az Astra Zeneca a harmadik gyártó, amely oltóanyagának használatát engedélyezte az Európai Gyógyszerügynökség.A CNCAV elnöke kifejtette: a gyártó leginkább 18 és 55 év közöttieknek ajánlja az oltást, amelynek 60% körüli hatékonysága van, és amelyet két dózisban, egymástól 4-12 hétre adnak be. A döntésnél figyelembe veszik azt is, hogy míg Németországban 55 éves korig adják ezt az oltást, Ausztriában 65 éves korhatárt engedélyeztek.