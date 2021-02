Elutasította a képviselőház, hogy ételjegyeket kapjanak azok az alkalmazottak, akik kényszerszabadságon vannak

Elutasította kedden a képviselőház azt a jogszabálytervezetet, amelynek alapján ételjegyeket kaphattak volna azok az alkalmazottak, akik a szükségállapot alatt kényszerszabadságon voltak.



A törvényjavaslat szerint az ételjegyek a szükségállapot utáni időszakra is jártak volna, amennyiben az alkalmazottak továbbra is kényszerszabadságra kényszerülnek.A tervezetet Adrian Dohotaru (független) és Cristian Seidler (Mentsétek meg Romániát Szövetség - USR) képviselők nyújtották be a múlt ülésszakban, és 2020 júniusában elfogadta a felsőház.A képviselőház döntő házként határozott a tervezetről.