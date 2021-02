Az iskolák megnyitásáról szóló döntést települési szinten hozzák meg, kötelező lesz a maszkviselés

Az iskolák megnyitásáról szóló döntést nem megyei, hanem a települések szintjén hozzák meg - hangsúlyozta az Antena 3 televízió műsorában az oktatási miniszter.



kifejtette: a döntést minden település szintjén hetente felül kell vizsgálni, az elmúlt 14 napban, ezer lakosra vetített összesített fertőzésszám alapján.Amikor a járvány esetleges harmadik hullámáról kérdezték azt mondta: bízik benne, hogy nem lesz, de ha lesz, az nem jelenik meg 'egyik napról a másikra', eltart egy-másfél hónapig, és 'jól látható lesz' az emelkedő esetszámokból, tehát nem kell majd azonnali döntést hozni.A tanulóknak és a tanároknak állandóan maszkot kell viselniük az iskolában, miután február 8-ától fizikai jelenléttel kezdődik meg az oktatás - hangsúlyozta az oktatási miniszter.Cîmpeanu kifejtette: ez, és több más előírás része lesz annak a közös rendeletnek, amit az egészségügyi miniszterrel együtt adnak ki a közeljövőben.Meglátása szerint a maszkviselés megakadályozza a fertőzés terjedését akkor is, ha két tanuló ül egy padban.Úgy fogalmazott: a maszkviselés 'összehasonlíthatatlanul fontosabb', mint az, hogy a tanulók néhány centivel közelebb vagy távolabb ülnek egymáshoz.Azok a tanulók továbbá, akik orvosi papírokkal bizonyítják, hogy ellenjavallt, hogy fizikailag jelen legyenek az iskolában, online tanulnak, és ugyancsak online oktatásban vesznek részt azok, akiknek családtagjaik fokozott veszélynek vannak kitéve fertőzés esetén - közölte kedd esti közleményében az oktatási minisztérium.Az egészségügyi minisztériummal közösen kiadott dokumentum azt ajánlja azoknak a tanulóknak, akiknek 'jellegzetes tüneteik' vannak, hogy maradjanak otthon.Ugyanakkor online tanítnak majd azok a tanárok is, akik a munkaorvos tanúsítványa szerint krónikus betegségben szenvednek, vagy egyéb ok miatt veszélyezettek.A közlemény szerint öt olyan eset van, amikor online oktatást kell biztosítani, mégpedig akkor, ha:* a tanulóknak ellenjavallt a fizikai jelenlét (orvosi igazolás szükséges);* a tanulók családtagjai fokozottan veszélyezettek egy esetleges fertőzésre (orvosi igazolás szükséges);* a tanulóknak fertőzésgyanús tüneteik vannak;* a tanárok krónikus betegségben szenvednek (munkaorvosi igazolás szükséges);* a tanároknak fertőzésgyanús tüneteik vannak.