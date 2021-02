Ilyen az „aranyélet”: hatalmi harcok, feszültségek az AUR-ban

Igazi földrengés lesz az AUR-ban, az is lehet, hogy nemsokára szakad a párt, figyelmeztetnek a politikai elemzők, akik szerint a párt sztárja, Diana Şoşoacă kemény figyelmeztetést kapott a párt vezetőjétől, George Simiontól, hogy ha nem igazodik, akkor távoznia kell. A feszültségek a "Matei Balş" kórházban történt tűzvész után váltak teljesen nyilvánvalóvá, amikor Șoșoacă és Simion úgy döntöttek, hogy külön-külön jelennek meg: mindketten megszervezték a saját tüntetésüket, és saját tévés szereplésüket a saját üzenetükkel.



Diana Șoșoacă valószínűleg a legexponáltabb személyisége jelenleg az AUR-nak, a leghangosabban beszélő, legnagyobb port kavaró és legradikálisabb arca, ezáltal pedig ellopja a showt a szervezet társelnöke George Simion elől, aki az elemzők szerint kicsit fordítana a radikális diskurzuson, amelyre alapozva bejutott a parlamentbe.Tudni kell azt is, hogy Diana Șoșoacă nem tartozik az AUR alapítói közé, hanem aáltal alapított Román Nép Pártjának a tagja, és a két párt közötti együttműködési egyezmény nyomán került föl a listára, majd a parlamentbe.A Matei Balș Intézetben történt tűzeset napján Diana Șoșoacă úgy döntött, hogy a kórház előtt tiltakozik, oda is vonult, illetve odahívta követőit, majd a helyszínen parlamenti státuszára hivatkozva ragaszkodott a kórházba való belépéshez.George Simion is tiltakozást szervezett szombaton, de az Egészségügyi Minisztérium előtt. Az tüntetéshez Diana Șoșoacă nem csatlakozott.Vasárnap ismét külön utakon jártak. George Simion az Egészségügyi Minisztérium előtt volt jelen, az AUR hét másik parlamenti képviselőjével együtt,miniszter lemondását követelve, Diana Șoșoacă pedig nem volt köztük. A szenátor csak később, az est folyamán érkezett a minisztérium elé néhány tucat emberrel együtt, és itt is megpróbált belépni az épületbe, hogy beszéljen a miniszterrel.volt elnök, akinek a Román Népi Mozgalom Pártja épp az AUR miatt esett ki a parlamentből, megszellőztette a román sajtóban, hogy az AUR-ban folyó hatalmi harc zajlik. Simion egyelőre tagadja, hogy bármilyen probléma lenne közte és Șoșoacă között, ugyanakkor már kijelentette, hogy "ha vannak árulók", akkor jobb volna, ha már most távoznának."A politikai elemzők szerint Simionnak az a célja, hogy „egy szalonképesebb pártot” formáljon az AUR-ból, ha majd helyzetbe kerülnek, akkor a szociáldemokraták ne vessék el egy lehetséges koalíció gondolatát. Ezzel a célkitűzéssel pedig teljesen szembe megy Șoșoacă, akinek megnyilvánulásai gyakorlatilag meghiúsítják Simion próbálkozásait.