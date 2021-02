Újabb diplomabotrány: Vlad Voiculescunak sincs egyetemi végzettsége?

Úgy tűnik, az USR egyik újabb, frontvonalba került ifjú titánjáról derül ki, hogy nem tud felmutatni egyetemi végzettséget igazoló diplomát. Legutóbb Allen Colibanról derült ki, hogy hamisan állította, hogy a bukaresti Műszaki Egyetem végzettje, ugyanis - bár járt oda - Brassó új polgármestere nem fejezte be tanulmányait. Ami önmagában nyilván nem lenne probléma, azzal a résszel van baj, hogy valótlanságot állított. Most Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter került célkeresztbe, aki azt állította, mesteri fokozatú diplomája van egy ausztriai egyetemről, egy négyéves képzés elvégzése után.



Ám miután a Criticii.ro portál tüzetesebben utánanézett , hogy mi is ez a Voiculescu által közzétett, német nyelven kiállított oklevél, kiderült, hogy az csupán egy egyéves képzés - egy kelet-európai fiataloknak szóló mesterkurzus - elvégzését igazoló irat, és nemhogy nem a mesteri fokozatot, de az alapképzés elvégzését sem igazolja. Valójában egy értesítő, nem is diploma.Mivel Voiculescu nem mutatta meg a nyilvánosság előtt az egyetemi alapképzés elvégzését igazoló diplomáját, és nem válaszolt az eziránt érdeklődő újságíróknak, valószínűnek tűnik, hogy nincs is egyetemi végzettsége. Tény, hogy valóban járt a Bécsi Egyetemre, de hogy befejezte-e végül az egyetemet, kérdéses - derül ki az Evenimentul Zilei által is átvett összeállításból Voiculescu néhány hónapja azt nyilatkozta, hogy még egyetemistaként Ausztriában munkába állt, el volt maradva néhány vizsgával, ám azóta befejezte az egyetemet, maximális jegyet kapott szakdolgozatára, és megkapta a mesteri diplomával egyenértékű végzettséget jelentő, négyéves képzését lezáró oklevelét. Ilyen értelmű információt közölt az egyetemi diplomák honosításával foglalkozó intézmény (CNRED) is, amely szerint Voiculescunak mesteri diplomának megfelelő végzettsége van.Olyan hangok is vannak, amelyek a miniszter CV-jében az ausztriai munkahelyeire vonatkozó állításokat is megkérdőjelezik.ügyvéd szerint nemcsak egyetemi végzettsége nincs, de valótlannak tűnik ez alapján az is, hogy különböző neves osztrák pénzintézeteknél töltött volna be vezérigazgatói vagy más felsővezetői funkciókat, ahhoz ugyanis fel kellett volna mutatnia az egyetemi diplomát.Hogy pontot tegyen az ügy végére, az Evenimentul Zilei újabb adatigénylést küldött az egyetemi diplomák honosításával foglalkozó intézménynek (CNRED), hogy mégis hogyan, milyen törvény alapján ismerték el Voiculescu ausztriai tanulmányait mesteri fokozatú végzettségként, ám még arra nem kaptak választ.Eközben a Criticii.ro portál felszólította a minisztert, mondjon le tisztségéből. Hazudott a választópolgároknak, ugyanakkor mandátuma alatt továbbra is élve égnek meg az emberek - "nem feledhetjük, hogy a Colectivnél történt események hátszelén jutott Ön ebbe az állami tisztségbe" - írják.