Lustaságból blokkolták gyerekek örökbefogadását gyermekvédelmi alkalmazottak - most nagy a botrány

Súlyosan etikátlan és törvénytelen gyakorlatokra derült fény az országos gyermekvédelmi rendszer örökbefogadásokkal kapcsolatos ügyintézéseiben: több esetben a gyermekvédelmi alkalmazottak egyszerűen lustaságból vagy anyagi előnyöket féltve blokkolták a gyerekek örökbefogadásának folyamatát.



Az örökbeadható, rendszerben lévő gyermekeket elég, ha nem teszik föl az örökbefogadható gyermekek listájára - ez ugyanis plusz papírmunka -, így az nevelőszülőknél marad

, eközben meg számos örökbefogadásra várakozó szülőnek éveken keresztül azt mondják az illetékesek, hogy nincs számukra örökbeadható gyermek. Az ilyen ügyekkel foglalkozó szociális munkásnak márpedig az lenne a dolga, hogy az örökbeadható elhagyott gyermekeknek - akikről lemondtak a szüleik - minél hamarabb örökbefogadó családot keressen.A fogyatékossággal élők és gyermekek jogaival és az örökbefogadásokkal foglalkozó országos hatóság (ANDPDCA) elnöke,ezért azt a döntést hozta, hogy

ezentúl azok az örökbefogadásokkal foglalkozó alkalmazottak, akik nem végzik a munkájukat, 1000-3500 lejes büntetést kapnak.

Turza szerint azok az alkalmazottak, akik szándékosan nem tették örökbeadható listára a hatáskörükbe tartozó gyermekeket, a rendszerben maradó gyermekekkel járó munkahelyeket és fizetéseket akarták - súlyosan immorális és illegális módon - fenntartani. Olyan esetek is voltak, hogy

a gyermekeket súlyos fogyatékossággal élő kategóriába sorolták az iratokban, ám a valóságban egészségesek voltak - csakhogy közben a nehezen örökbeadható gyerekek listájára kerültek

Ez történt egy brassói kisfiúval is, akiről örökbefogadó szülei elmondták, papíron súlyos problémái voltak, és egyik nevelőszülőtől a másikhoz helyezték. Amikor végül hozzájuk került, nem tudott járni, beszélni, enni, pedig teljesen egészségesen született - nem volt fogyatékossága, de a készségeit senki nem fejlesztette, nem foglalkoztak vele - mesélte az örökbefogadó anya a Pro TV-nek. A kisfiú most már majdnem teljesen felzárkózott kortársaihoz, mióta örökbefogadó családjába került.Az esetekre úgy derült fény, hogy a ANDPDCA átfogó ellenőrzéseket végzett a hatáskörébe tartozó intézményeknél. Kiderült, mintegy 8 ezer gyerek maradt ily módon "rejtve" a rendszerben, egyeseket fiktív diagnózissal fogyatékossággal élőként soroltak be. Megszámlálhatatlanul sok gyereknél az esetmenedzserek szándékosan vagy feledékenységből nem indították el az örökbeadhatóságot eredményező folyamatot, és a gyermekek évekre a rendszer fogságában maradtak - mondta el Turza.Ilyen kontextusban nem csoda, hogy olyan sokat kell várniuk az örökbefogadó szülőknek is, amíg végre kerül számukra gyermek, az örökbeadások könnyítése ellenére. Benjamin Sz-J. képe a Pixabay -en.