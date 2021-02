10 új lélegeztetőgéppel és más új felszerelésekkel látják el a sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórházat

Újabb jelentős beruházásokra és korszerűsítésre nyert finanszírozást a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház. Közel 14 millió lej értékű, vissza nem térítendő támogatást nyert a kórház, melyet fontos orvosi eszközök és műszerek, valamint fertőtlenítő és védőkellékek beruházására fordítanak az elkövetkezőkben. Az európai uniós pályázati kiírás a koronavírusos betegeket ellátó kórházaknak szólt, az országosan elindított programmal elsősorban a koronavírus világjárvánnyal szembeni hatékony fellépést kívánják biztosítani, valamint a betegek ellátásához szükséges gépek és felszerelések beszerzését oldanák meg.



„A Covid-19 világjárvány folyamatosan újabb kihívások elé állítja mind a lakosságot, mind az egészségügyi személyzetet. Nyilvánvaló, hogy felmerülnek olyan problémák, mint az, hogy van-e megfelelő számú ágy, megfelelő mennyiségű fertőtlenítő, megfelelő mennyiségű védőfelszerelés az orvosok, betegápolók számára, mindez azért, hogy folytatni tudják a munkájukat. Tisztában vagyunk vele, hogy sokan elveszítették már türelmüket a járvány miatt, de ettől függetlenül még van, aki kórházba kerül és annak ellátásra van szüksége. Ez a pályázat ebben fog segíteni” – ismertette, a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere, hozzátéve, továbbra is szorosan együttműködnek Kovászna Megye Tanácsával.„A megyei önkormányzat segítséget nyújtott akkor is, amikor gond volt és több közös pályázatunk is van különböző korszerűsítésre, felszerelésre. Abban reménykedünk, hogy Háromszéken továbbra sem emelkedik a fertőzöttek száma, ugyanakkor nekünk intézményként a legrosszabbra is fel kell készülnünk, hisz ez a munkánk, ehhez elengedhetetlen ez a mostani beruházás” – fogalmazott a menedzser.„Számunkra kiemelten fontos, hogy a megyei egészségügyi rendszert fejlesszük, ehhez uniós, kormányzati és saját forrásokat rendelünk. A megyei kórházban kezdődik a sürgősségi osztály modernizálása és bővítése, zajlik a belgyógyászat felújítása, ugyanakkor haladnak az előkészületekkel az új tüdőkórház építéséhez, hogy csak a nagyobb beruházásokat említsem. Mindezek mellett a koronavírus járvány minden egészségügyi intézményre plusz anyagi terhet is rótt, ezért fontos ez a pályázat, ezt az anyagi terhet próbálja a kórházakról levenni” – fejtette ki, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház a támogatás összegéből orvosi készülékeket és műszereket, valamint védőmaszkokat, fertőtlenítőszereket, orvosi védőruhákat és kellékeket vásárol majd. A tervek szerint 10 darab új lélegeztetőgéppel, diagnosztikai műszerekkel, valamint digitális röntgen készülékekkel látják el az intézményt.