Tóth Csabát jelöli Arad megye prefektusi tisztségére az RMDSZ

Az RMDSZ Arad megyei szervezetének Állandó Tanácsa tegnap döntött a prefektusi jelöléssel kapcsolatban: Tóth Csabát jelöli Arad megye prefektusi tisztségére.



A 43 éves aradi jogász többször bizonyított a magán- és közszférában is pályafutása során, de a politika sem áll távol tőle - írják róla az aradi RMDSZ-szervezet Facebook-oldalán publikált közleményben.Jogi tanulmányait és mesteri képzését Aradon végezte, ahol a későbbiekben menedzsment képzésben is részesült. 2005-2010 között a megyei szervezet ügyvezető elnökeként tevékenykedett, 2008-2012 között pedig megyei tanácsosi tisztséget töltött be. Eddigi szakmai pályafutása során több vállalat vezetőtanácsának volt tagja, párhuzamosan pedig jogi és üzleti tanácsadással foglalkozott magánszemélyként. Kiemelkedő vezetői tapasztalatra tett szert, amikor 2013 márciusában a Fornetti romániai vezérigazgatójának nevezték ki, amelyet a csőd széléről mentett meg.A több mint 20 évnyi szakmai tapasztalattal rendelkező jogász méltón fogja képviselni az aradiak és az aradi magyarság érdekeit egyaránt - zárul a közlemény.