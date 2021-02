Háborognak a Kolozs megyei PNL-sek az RMDSZ-es prefektus miatt, Tasnádi nem kommentálja a kirohanást

Nem tetszik sem Emil Boc kolozsvári polgármesternek, sem Alin Tișenek, a Kolozs Megyei Tanács elnökének az, hogy az RMDSZ kapta meg a prefektusi tisztséget Kolozs megyében. Amint a Transindex is megírta, február 2-án hozták nyilvánosságra a koalíció tagjai, hogy megszületett a megállapodás a prefektusi pozíciók elosztásáról, és ennek értelmében az RMDSZ öt megyét tudhat magáénak, Arad, Szatmár, Szilágy és Kovászna mellett, Kolozs megyébe is a szervezet által támogatott személyt nevezik ki prefektusnak.



Rövid időn belül kiderült, hogy az RMDSZjogászt nevesíti a tisztségre, aki eddig az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének jogtanácsosa volt, 2018-tól pedig a Szövetségi Etikai és Fegyelmi bizottság tagjaként is működött. A tavaly szeptemberi helyhatósági választáson az RMDSZ Kolozs megyei tanácsosjelöltjeként indult, de nem sikerült mandátumot szereznie. Tasnádi egyébként csak márciusban tölti be 30. életévét, és akkor nevezhetik ki hivatalosan az állásba, annak ellenére, hogyprefektusnak már megszűnt a megbízatása, és hivatalosan is iktatták kormányfőtitkár-helyettesként.„Köszönöm mindenkinek az együttműködést és a támogatást, továbbra is kapcsolatban maradunk” –írta Abrudean, akinek szakmai kompetenciáját nemcsak megyei szinten értékelték az elmúlt hónapokban, hanem országos tekintetben is az egyik legjobb prefektusnak tartották, mivel sikerült megfelelő módon kezelnie a járványhelyzetet, annak ellenére, hogy Kolozs megyét súlyosan érintette a koronavírus-járvány.

Addig is, amíg megérkezik Tasnádi István Szilárd kinevezése a jelenlegi alprefektus, Irina Munteanu látja el a prefektusi feladatkört, akit február 3-án nevezett ki ideiglenesen a belügyminiszter, Lucian Bode.

Sokak számára azonban kérdés, hogy vajon nem lehetne megfordítani a szekér rúdját, és a most kinevezett PNL-s alprefektus maradjon pozícióban, lévén, hogy

a Boc-Daniel Buda-Tise liberális kolozsvári trió minden erejével azon van, hogy lehetőleg ne történjen meg Tasnádi István Szilárd kinevezése.

Ugyanis Abrudean teljesítményének tükrében, illetve a Kolozs megyei PNL által elért választási eredményeket is figyelembe véve, a helyi liberálisok elfogadhatatlannak tartják azt, hogy RMDSZ-es prefektusa legyen a megyének. Emil Boc nem zárkózik el teljesen az együttműködéstől, azonban Alin Tișe, a Kolozs megyei önkormányzat elnökepártelnöknek éskormányfőnek címzett egy nyílt levelet, amelyben azzal fenyegetőzik kész kilépni a Nemzeti Liberális Pártból, ha nem tarthatják meg a prefektusi pozíciót a megyében.A megyei tanácselnök arra is rámutat, hogy nemcsak saját nevében beszél, hanem álláspontját több mint 70 Kolozs megyei polgármester, alpolgármester és megyei önkormányzati képviselő is támogatja.

„Tegyék jóvá a kormányban ezt az óriási hibát, és nevezzenek ki egy kompetens személyt a párt megyei szervezetéből Kolozs megyei prefektussá” – zárja levelét Tișe

A Transindex megkereste Tasnádi István Szilárdot is, azonban a prefektusi tisztség várományosa nem kívánta kommentálni a megyei tanácsos nyílt levelét.

A román sajtónak korábban nyilatkozó Tasnádi azt mondta: „Tudom, hogy Kolozs megye első magyar prefektusa leszek, de meggyőződésem, hogy jó lesz az együttműködés. Nem szabad az etnikai félelmeket fölerősíteni, hiszen a helyi közigazgatással és az összes érintettel való együttműködés és nyitottság fogja jellemezni a hivatal működését. Tișe és Boc urakat nem ismerem személyesen, de elérhető és nyitott leszek bármilyen javaslatukat illetően"- fogalmazta meg Tasnádi a Media9 számára. A helyi román portál kérdésére a leendő prefektus dicsérő szavakkal beszélt a volt prefektusról, Mircea Abrudeanról is. „Nagyon jól kezelte a covid-válságot. De meggyőződésem, hogy ugyanolyan jó eredményekkel haladunk majd tovább. Teljes átláthatóságot ígérek, és a járvány kapcsán is folytatni fogjuk a helyzet szokásos kommunikációját, az Abrudean alkalmazott modellnek megfelelően "- mondta Tasnádi.