Modernával fogják beoltani azokat, akik február 4-16 között jelentkeztek vakcinázásra

A koordináló bizottság úgy döntött, hogy a február 4-től 16-ig a beregisztrált személyek oltását a Moderna vakcinájával fogják megoldani. Eddig csak a Pfizer/BioNTech vakcinát használták Romániában, az oltáskampány második szakaszában azonban a szállítás késedelmei miatt már kétszer is halasztani kellett a 65 évesnél idősebb emberek, a krónikus betegségben szenvedők és az alapvető fontosságú területeken dolgozók oltását.



Az előrelépést nyilván az okozza, hogy – a Pfizer mellett – most már a Moderna is az ország rendelkezésére áll a koronavírus elleni küzdelemben, azaz ezzel kezdetét veheti a másik vakcinával való országos szintű oltás is.Az emlékeztető oltásra a vakcinázást követő 28. napon kerülhet sor. A második dózis idejét ugyanis a gyártó írja elő, ami a Pfizernél 21 napon belül, a Modernánál pedig 28 napon belül ajánlott.A koordináló bizottság csütörtökön azt is bejelentette, hogy a Moderna vakcina harmadik része - 42 000 adag - pénteken érkezik Romániába.A két oltóanyag, a Pfizer és a Moderna nagyon hasonlít egymáshoz, a hatásosság nagyjából azonos. A BioNTech/Pfizer vakcina hatékonysága 95 százalék a COVID-19 betegség megelőzésében, míg a Moderna vakcina hatékonysága 94,1%. Mindkét vakcina RNS-en alapuló technológiát alkalmaz, ami egy magyar kutató,nevéhez is kötődik.