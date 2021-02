Cseke: meg kell szüntetni a regionális szintű építési felügyelőséget

Cseke Attila első reformja a fejlesztési minisztériumban az Országos Építési Felügyelőség újjászervezéséről fog szólni. A szaktárca ugyanis úgy véli, a minisztérium alárendeltségében működő szervezetet hatékonyabbá és költséghatékonnyá kell tenni, így jövő héten közvitára bocsájtják az erről szóló jogszabály-tervezetet.



A sajtóközlemény szerint az építési felügyelőségnek jelenleg országos, regionális és megyei szintje is van, a feladatkörök azonban nagymértékben duplázódnak a szintek között. Ezért a fejlesztési miniszter kezdeményezte a regionális szint megszüntetését és a kapcsolódó költségek csökkentését.„A regionális főfelügyelő 19 feladata azonos a megyei főfelügyelőjével, illetve a regionális és megyei szintű irodavezetők 29 hatásköre azonos. Mindkét szint iktatóirodát is működtet, amelyek azonos feladatköröket látnak el. Hatáskörátfedés jellemzi a felügyelőséget, ennek megszüntetéséért, illetve a költséghatékonyság érdekében döntöttem a regionális szint megszüntetése mellett. Az Országos Építési Felügyelőség országos, és az állampolgárhoz legközelebb működő, megyei szintű szerkezeteit őrzi meg” - nyilatkozta Cseke Attila.Az Országos Építési Felügyelőség átalakítására azt követően kerül sor, hogyminiszterelnök felkérte az egyes minisztériumokat, hogy reformálják meg az alárendelt struktúrákat a tevékenység racionalizálása és a költségek csökkentése érdekében. Mint ismeretes, az Országos Építési Felügyelőséget a 63/2001-es kormányrendelettel hozták létre, majd, 2013-ban, a 26-os sürgősségi rendelet által szervezték meg az intézmény regionális szintjét. Ezt a szintet szándékszik, a közigazgatási törvénykönyv előírásainak betartása mellett, megszüntetni a szaktárca.A felügyelőség fő feladata ellenőrizni az építkezési munkálatokat. 2020 végén az intézmény 397 felügyelőt foglalkoztatott, ebből csak 14 dolgozott regionális szinten. "Ebből is látszik, hogy az intézmény létjogosultságát biztosító feladatkört a megyei szint látta el" - mondta el a miniszter. Hozzátette, a délkeleti régiónak egyetlen felügyelője sem volt, a feladatokat kizárólag a megyei szintű felügyelők látták el ebben a régióban.A felügyelőségben jelenleg összesen 1016 állás van, ebből 770 van betöltve. A regionális szint 124 munkatársat foglalkoztat, de összesen 160 munkakör van ezen a szinten. A tárcavezető rámutatott: minden más, a minisztérium alárendeltségében működő egységnek csak két szintje van. A 2020-as évben a középső, a regionális szint 21,3 millió lejt költött el fizetésekre, székhelyfenntartásra és számlákra, autókra és üzemanyagra, illetve egyéb költségekre.