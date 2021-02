Romániában is csak 18 és 55 év közöttieket fognak oltani az AstraZeneca vakcinájával

A 18 és 55 év közöttiek immunizálására ajánlják az AstraZeneca által kifejlesztett koronavírus elleni vakcinát - közölte csütörtök este a COVID-19 elleni oltással kapcsolatos tevékenységeket koordináló országos bizottság (CNCAV).



A bizottság közleménye szerint az első és második dózis közötti időszak nyolc hét lesz.A CNCAV emlékeztet: az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ajánlata szerint a védőoltást 18 évnél idősebb személyek kaphatják meg, a két dózis közötti ajánlott időszak pedig 4 és 12 hét közé esik.Az AstraZeneca vakcina szaporodásra képtelenné tett adenovírus vektor platformot használ, amelynek mindkét részoltása egyforma, amely "közvetíti" a sejteknek a koronavírus adatait, és amely hatására az immunrendszer ellenanyagot termel.Az oltást nyolc és tíz dózisos flakonokban forgalmazzák, amelyek 2 és 8 Celsius-fok között hat hónapig őrzik meg stabilitásukat.A vakcinát csak intramuszkulárisan szabad beadni, az alkalmazási előírás szerint.Az elosztás hőmérséklet-ellenőrzés mellett, szabványos módszerekkel történik, hűtőkocsikban, konténerekben és hűtött dobozokban.Az Európai Gyógyszerügynökség 2021. január 29-én javasolta az AstraZeneca által kifejlesztett COVID-19 elleni védőoltás feltételes forgalomba hozatali engedélyének megadását. Az AstraZeneca vakcina a harmadik COVID-19 elleni védőoltás, amely rendelkezésre áll az Európai Unió tagállamaiban, beleértve Romániát is.Több európai országban az idősebbeknek nem adják be az AstraZeneca oltását, Hollandiában, Belgiumban és Franciaországban például 65 éven aluliaknak ajánlják csak. Brit szakértők szerint ugyanakkor az idős embereknek is jó védelmet nyújt az oltóanyag., a Public Health England oltási igazgatója elismerte, hogy a próbaidőszakban az idősek körében túl kevés esetben vizsgálták az AstraZeneca-vakcinát annak pontos meghatározásához, hogy ez az oltóanyag ebben a korcsoportban mennyire hatékony. Ám a professzor szerint az idősek immunreakcióiról eddig rendelkezésre álló adatok is nagyon biztatók az Oxford/AstraZeneca-oltóanyag esetében.professzor, a University of East Anglia egyetem orvostudományi karának járványügyi kutatója a BBC rádiónak nyilatkozva csütörtökön kijelentette: a brit szakértők tudják, hogy az Oxford/AstraZeneca-vakcina biztonságos a 65 évnél idősebbek számára is. Hozzátette: az idős korosztály esetében az oltóanyag jóval kevesebb mellékhatást okoz, mint a fiatalabbak körében, és szinte biztos, hogy alkalmazása nagyon előnyös a súlyos betegség kialakulásának és a kórházi kezelés szükségességének megelőzése szempontjából.Szerdán az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem vezető szakértői bejelentették: hamarosan, várhatóan még az idén elkészül a koronavírus elleni oltóanyag új generációja, amely az újonnan felbukkanó vírusvariánsok ellen használható. A gyógyszeripari csoport és az angliai egyetem közös fejlesztésű vakcinája az előzetes vizsgálati eredmények alapján teljes védelmet nyújt a kórházi kezelést igénylő súlyos megbetegedések kialakulása, illetve a halálozás kockázata ellen - mondták.A tájékoztatón megerősítették, hogy az Oxford/AstraZeneca-vakcina 67 százalékig terjedő hatékonysággal képes megelőzni a koronavírus-fertőzés továbbadását is, vagyis komoly mértékben tudja lassítani a járvány terjedését.Arra a kérdésre, hogy az új vírusvariánsok ellen kidolgozott oltóanyag-változatra mikor lehet számítani,, az AstraZeneca kutatási alelnöke azt mondta: a vállalat célja az, hogy a következő tél előtt, már idén ősszel rendelkezésre álljon ez az új generációs oltóanyag., az Oxfordi Egyetem oltóanyag-fejlesztő csoportjának igazgatója a sajtótájékoztatón kijelentette: a vakcinát kifejlesztő stáb nagyon bizakodó azzal kapcsolatban, hogy a nemrégiben Angliában azonosított - tudományos megjelölése szerint B.1.1.7. - új koronavírus-változattal szemben a mostani oltóanyag is hatásos lesz.Az új vírusvariánsokkal szembeni módosított, hatékonyabb vakcina tervezése "nagyon-nagyon gyorsan" végbemehet, mivel gyakorlatilag csak a tüskefehérjéhez kapcsolódó genetikai változtatásokat kell elvégezni. Ezután indulhat a gyártás, majd egy kis kiterjedésű hatásvizsgálati munka, vagyis a teljes folyamat nagyon rövid időt vesz igénybe, és őszre mindenképpen alkalmazásra készen állhat az új oltóanyag - mondta az Oxfordi Egyetem vezető szakértője.