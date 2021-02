Cîmpeanu: indokolt esetben el lehet térni a piros, sárga vagy zöld forgatókönyvektől

Indokolt esetben, helyileg el lehet térni a piros, sárga és zöld forgatókönyvektől - mondta el Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter, Vlad Voiculescu egészségügyi miniszterrel közösen tartott pénteki sajtóértekezletén.



A tárcavezető szerint azokban a konkrét esetekben, ahol több tanár megfertőződik, vagy ahol nincs folyóvíz, vagy egyéb szempontból hiányos az infrastruktúra, helyi szinten, a tanfelügyelőség beleegyezésével, a két minisztérium által kiadott közös rendelettől eltérő megoldásokat is alkalmazni lehet."Jelenleg 149 település esik a piros forgatókönyv hatálya alá. 903 település sárga zónás" - mondta Cîmpeanu pénteki sajtótájékoztatóján. Az összesen 3181 település fennmaradó részében zöld forgatókönyv lesz érvényben.Az egészségügyi minisztérium honlapjára feltöltenek egy formanyomtatványt, amiben a szülők kinyilváníthatják belegyezésüket, hogy a gyereket koronavírusra teszteljék az iskolában - mondta el Vlad Voiculescu.A tárcavezető emlékeztetett: a tesztet kizárólag a szülő előzetes írásos beleegyezésével lehet elvégezni.Voiculescu arról biztosított, hogy az iskolák már kaptak, vagy a közlejövőben kapnak megfelelő számú antigén gyorstesztet, hogy a vizsgálatokat elvégezhessék.A tesztelést az iskolaorvosok végzik, akiknek kötelességük lesz legtöbb 24 órán belül jelentést tenni az esetről.Tesztelni kell azokat a tanulókat is, akik a pozitív teszteredményű diák kontaktszemélyei voltak (ha van erre szülői engedély), illetve azokat a tanárokat is, akik a gyerekkel érintkeztek. Amennyiben nincs írásos szülői engedély a gyerek tesztelésére, fel kell venni a kapcsolatot a családorvossal.A miniszter szerint létfontosságú, hogyha egy esetre fény derül, minél gyorsabban és operatívabban le tudják tesztelni a többi tanulót, ezért azt ajánlotta, hogy a szülők adják beleegyezésüket, hogy mintát vehessenek a gyerektől.Kérdésre válaszolva Voiculescu leszögezte: a február 8-ai iskolakezdéskor a gyerekeknek semmilyen családorvosi igazolást nem kell felmutatniuk.Nem kell új, betegségüket alátámasztó igazolást vinniük azoknak a diákoknak sem, akik már első félévben leadták azt, és továbbra is online szeretnék folytatni a tanulást - mondta el Cîmpeanu.