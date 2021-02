Számos diákot erőszakolt meg a Huși-i püspök és szerzetestársa

Tíz éven keresztül követett el szexuális bántalmazást Sebastian Jitaru ortodox szerzetes miközben az Aranyszájú Szent János Teológiai Líceumban Huși-ban tanított. A tetteivel tisztában volt Corneliu Onilă püspök is, aki nemcsak hogy védte a szerzetest, hanem az évek során egyre magasabb rangokra emelte.



Onilăt tavaly helyezték előzetes letartóztatásba, őt magát is nemi erőszakkal vádolják: a vád szerint egy diák sérelmére követett el nemi erőszakot. Jitarut ugyanennek a fiatal fiúnak a megerőszakolásával, és még két másikéval vádolják.Most a(Legyen világosság) nevű, az egyházi visszaélésekkel foglalkozó portál arról ír, hogy számos más esetben élt vissza hatalmával a szerzetes. Egy, a cikkben Paul névvel megszólaló fiút két éven keresztül rendszeresen erőszakolt 2015 és 2017 között. Jitaru ekkor archimandrita volt, hatalma csúcsán. (Ez egy életre szóló kolostorvezetői tisztség.)Amikor a szerzetes kiszemelte a fiút, akkor az kilencedikes volt. Ekkor Jitarut még mindenki kedvelte tanárként, mert vicces volt, nyitott, és mindig segítőkész. Mire Paul tizedikes lett, Jitaru már jó barátja volt. Ekkor volt, amikor megkérte, hogy menjen vele autóval. Az utazás közben elkezdett kérdezősködni, hogy él-e már nemi életet, és közben simogatta a fiú lábát, kigombolta a nadrágját. A fiú tiltakozott, de a szerzetes lefogta a kezeit, viszont megállt, amikor a fiú nagyon ijedtnek tűnt. Paul ekkor még csak 15 éves volt.A szerzetes ellen Paul anyja is vallott a bíróságon, elmesélte, hogy egy télen megjelent Jitaru a kapuban, mondván, el akarja vinni Pault egy disznó farmra. A nő nem sejtett semmit, azt gondolta, Isten embere mellett biztonságban lesz a fia. A szerzetes egy dombra hajtott ott kikapcsolta a fényeket, és rászólt a fiúra, hogy feküdjék a motorháztetőre, majd megerőszakolta.A püspök és a szerzetes számos más diákkal is folytattak erőszakon és abúzuson alapuló viszonyt. Akét cikkben írta meg az iskolában történteket, a román nyelvet ismerők itt és itt olvashatják ezeket.