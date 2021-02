Piros-sárga-kékkel festették be a Székely vértanúk emlékművét Marosvásárhelyen

Ismeretlen elkövetők rongálták meg a marosvásárhelyi Székely vértanúk emlékművét. A hírt Facebook-oldalán közölte péntek este Soós Zoltán polgármester, majd az RMDSZ is közleményben adta hírül az újabb provokációt, amely egyértelműen a magyar közösség ellen irányul, hiszen az emlékművet román nemzeti színekkel, piros-sárga-kékkel mázolták le.



🇷🇴 Cu puțin timp în urmă am aflat că autori necunoscuți au vandalizat Monumentul Secuilor Martiri. ... Közzétette: Soós Zoltán – 2021. február 5., péntek

polgármester a bejegyzésében felhívta a figyelmet arra, hogyhogy etnikai provokációról van szó, de ugyanakkor azt is leírta, abban bízik, nem osztható meg a vásárhelyi közösség egy ilyen akcióval.„Etnikai konfliktus gerjesztésének szándékával már nem lehet megosztani a vásárhelyieket, ennek ellenére egyesek nem adják ezt fel. Ne dőljünk be az iskolázatlan rosszakaróinknak. Városunk csak akkor fejlődhet, ha nem hagyunk helyet az etnikai alapú provokációknak” – írta Soós Zoltán.Az RMDSZ késő este közleményben ítélt el „minden szélsőséges megnyilvánulást”. A magyar érdekvédelmi szövetség vezetői azt írták, hogy „bármennyire felháborító, ami történt, most mégis arra kérjük a város lakóit, hogy ne dőljenek be az olcsó provokációnak, maradjanak higgadtak. Ne engedjük, hogy az ellenségeskedés és az uszítás vezérelje az embereket!”Az RMDSZ az ismeretlen tettesek ellen feljelentést tett, a városrendészet pedig már dolgozik a rongálás kijavításán. „Sajnálatos, hogy ilyen gyalázatos módon próbálnak a román és a magyar közösség között konfliktust szítani egy fél évvel azután, hogy összefogtunk Marosvásárhely jövőjéért. Ez nyilvánvalóan nem mindenkinek tetszett” – olvasható az RMDSZ állásfoglalásában.