Șoșoacă bulizott: hazafias nótákat énekelt, Arafatnak is küldött egy dalt (videó)

Az AUR számára is elérkezett a hétvége, és nem akárhogyan: vendéglői mulatozással, ahol maszk nélkül tele szájjal énekelhette Diana Șoșoacă, hogy „Erdély, Erdély kell nekünk”. A jól ismert román katonai indulót éneklő, azaz inkább üvöltő társaságot az AUR szenátora lefilmezte, és kiposztolta Facebook-oldalára, bele lehet pillantani, de csak erős idegzetűeknek ajánlott.



A mélyről jövő hazafias érzületek kicsordulása semmiféle törvénybe nem ütközik, sőt dicséretesnek is mondható, azonban a járványügyi szabályok be nem tartásáért már bírság jár, ugyanis a veszélyhelyzetben betartandó előírások még mindig érvényben vannak. Azaz, a beltéri bulik, a nagyszámú csoportok gyülekezése, a maszkviselés elhanyagolása még mindig szabálysértésnek számít.Diana Șoșoacă, mint a román törvényhozó testület tagja, pontosan tudja ezt, és szándékosan szabálysértésre, az előírások be nem tartására buzdítja ebben a videóban is követőit. A mulatós kedvű „aranyasszony” arra biztatja rajongóit, hogy „vegyétek vissza az életeteket, éljetek, örüljetek az életnek!” Még akár ezt a kiszólást is meg lehetne érteni, de a történetnek nincs vége.Șoșoacă képes volt a helyzet további fokozására azzal, hogy az egészségügyi korlátozásokért felelősnak is üzent egy nagyot. Arra kérte a mintegy 15-20 fős bulizós csapatát, hogy énekeljenek valami szívből jövő román nótát, amit Arafatnak dedikált. Nos, Șoșoacă barátai a; kezdetű nótára gyújtottak rá, amelynek első két sora összefoglalva magyarul annyit tesz,. Nem kell filológiai doktori diplomával rendelkezni ahhoz, hogy megfejtsük Șoșoacă Arafatnak címzett üzenetét, amelyben a járványintézkedések ellenzése és a román extrémnacionalizmus idegengyűlölete fonódik össze.Egyelőre nincs hír arról, hogy a román rendőrség bármiféle kivizsgálást rendelt volna el az illegális buli kapcsán, amely a péntek esti órákban zajlott.-----

FRISSÍTÉS:

A Iași megyei rendőrfelügyelőség vizsgálatot rendelt el az ügyben.