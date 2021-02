Egy szaharai eredetű porfelhő közeleg, Romániát is érinti

Egy szaharai eredetű porfelhő éri el Romániát vasárnapról hétfőre virradó éjszaka - tájékozta az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM)



A szakemberek szerint február 6-a és 9-e között, a túlnyomórészt déli légáramlat kedvez annak, hogy egy szaharai eredetű porszemcsékkel telt légtömeg Észak-Afrika felől Közép- és Délkelet-Európa felé sodródjék, így Romániát is elérje. Bár ebben az időszakban a tőlünk nyugatra és délnyugatra fekvő országokban jelentős csapadék hull, ami tisztítja a levegőt, a porfelhő Romániát is eléri. Ennek következtében szaharai eredetű por lerakodására számíthatunk, különösen a vasárnapról hétfőre virradó éjszaka, leginkább az ország nyugati és északi régióiban, valamint a hegyekben, majd a hét első napjaiban az ország más részein is.Hasonló jelenség az elmúlt esztendő közepe táján is volt - emlékeztet az ANM.