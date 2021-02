Cîțu felszólította a szülőket, hogy ne küldjék iskolába a gyerekeket, ha tüneteket észlelnek rajtuk

Felelős magatartásra szólította fel a szülőket hétfőn Florin Cîţu miniszterelnök, ugyanakkor azt javasolta nekik, hogy ne küldjék iskolába gyereküket, ha légúti fertőzés tüneteit észlelik nála.



A kormányfő azt mondta, mindannyiunkon múlik, hogy mennyire lesz problémamentes a tanév hátralevő része. Felkérte a szülőket, hogy tartsák otthon gyerekeiket, ha bármiféle tünet mutatkozik náluk, akkor is, ha csak influenzára gyanakodnak.A miniszterelnök felhívást intézett a tanárokhoz is, hogy oltassák be magukat. "Ez fontos mind a saját, mind a gyerekek szempontjából, és azok szempontjából is, akik kapcsolatba kerülnek ezekkel a gyerekekkel" - magyarázta Cîţu a Nemzeti Liberális Párt végrehajtó bizottságának ülése előtt.A gyerekek iskolai gyorsteszteléséhez szükséges szülői hozzájáruló nyilatkozat kapcsán a kormányfő azt mondta, ennek kitöltése nem kötelező, de ajánlott, mert megkönnyíti a tesztelési eljárást olyan esetekben, amikor az iskolában levő gyereknél jelentkeznek a tünetek.