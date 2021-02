Frissítve: Kolozsváron érvényben maradnak bizonyos korlátozások február 12-ig

Kikerül keddtől Kolozsvár a vörös forgatókönyv alól -jelentette be Mircea Abrudan leköszönt prefektus. Bár az információ még nem hivatalos várhatóan hétfőn délután meg fog születni az erről a részleges lazításokról szóló döntés.



Ez azt jelenti, hogy várhatóan kinyithatnak az éttermek belső terei, és a végzősök is mehetnek iskolába.A hétfői adatok szerint ugyanis a városban 2,97 ezrelékre csökkent a koronavírus-fertőzöttségi arány. Ennek fényében február 9-től 30 százalékos kapacitással működhetnek az éttermek, kávézók belső terei, de a mozik és más kulturális intézmények is hasonló feltételek mellett kinyithatnak.Változás lesz az oktatásban is, hétfőtől ugyanis csak az óvodások és elemi osztályosok számára kezdődött meg a szemtől szembeni oktatás, de - kedvező döntés esetén - keddtől a nyolcadikosok és a tizenkettedikesek is visszatérhetnek a padokba.

FRISSÍTÉS:

: A felelős bizottság mai döntése nyomán Kolozsváron mégsem változik teljes egészében a helyzet, azaz február 12-ig érvényben maradnak azok a korlátozások, amelyeket január 13-án jelentettek be. Az indoklás szerint szükség van még néhány napra ahhoz, hogy a járványmutatók biztosan csökkenő tendenciát mutassanak. Az elkövetkező napokban tehát a kolozsvári diákok a piros forgatókönyv szerint vesznek részt az oktatásban, azaz csak az elemi osztályok tanulói járnak iskolába, az összes többi diák online vesz részt az órákon. Ha marad a csökkenő tendencia, akkor a következő napokban számíthatunk a korlátozások feloldására. A vendéglők, kávézók és kulturális intézmények esetében részleges nyitás veszi kezdetét. Az 1,5-3 ezrelék közötti sárga forgatókönyvre érvényes 30 százalékos kapacitással való működés érvényes.