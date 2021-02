Egyre több a brit variáns által fertőzött koronavírusos beteg Romániában

Összesen 56 koronavírusos fertőzött esetében mutatták ki eddig a gyorsan terjedő, angliai koronavírustörzs jelenlétét.



Ez aggodalomra ad okot, ugyanis az európai szakemberek már régóta figyelmeztetnek arra, hogy néhány hét leforgása alatt az új változat az akár domináns is lehet. Sőt, bizonyos epidemiológusok arról értekeznek, hogy gyakorlatilag most két járvány van: az egyik régi koronavírustörzzsel való fertőzés, amely lecsengőben van, és az újfajta variáns által okozott epidémia, amely egyre több embert fertőz meg Európa-szerte. Szlovákiában pénteken azt jelentették a hatóságok, hogy az előző napokban regisztrált új fertőzöttek 71 százalékát a brit mutáció fertőzte meg, elképzelhető, hogy Romániában is hasonló az arány.A legutóbbi romániai eseteket Bukarestben észlelték, ahol két felnőtt és egy csecsemő esetében mutatták ki a nagy britanniai koronavírusváltozat jelenlétét.