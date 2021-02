Koponyatörést szenvedett a gyermek, akit földhöz vágott, a bántalmazó most rendőrségi őrizetben van

Eszméletvesztéssel járó koponyacsont-törést szenvedett az a 13 éves gyerek, akit egy férfi a földhöz vágott egy vajdahunyadi játszótéren -adta hírül a sajtó.



A gyereket az eset után a dévai sürgősségi kórházba szállították, ahol orvosi vizsgálatoknak vetették alá. Ezek eredménye szerint az áldozat nyakszirtcsonttörést szenvedett, amely eszméletvesztéssel és retrográd amnéziával jár – számolt be a kórház orvos igazgatója,Az orvosi felmérés szerint szerint a fiú jelenlegi állapota stabil, a dévai gyermeksebészeti osztályon kezelik. A bántalmazó egy 29 éves, vajdahunyadi férfi,, akit 24 órára őrizetbe vett a rendőrség.Az eddigi vizsgálatok fényt derítettek részlegesen az eseményekre: az incidens azt követően történt, hogy a gyerek összeveszett a játszótéren a férfi 7 éves kisfiával. Ekkor a férfi odament a nagyobbik gyerekhez, felemelte, majd a földhöz vágta. Az esetet lefilmezték a játszótéren tartózkodók, majd amikor látták, hogy a földhöz vágott gyerek nem mozdul, akkor tárcsázták az 112-es segélyhívó számot, és a helyszínre érő mentők a kórházba szállították a sebesültet.Az ügyben ütlegelés és egyéb erőszakos cselekedet, családon belüli erőszak, valamint közrend- és közcsendháborítás miatt zajlik eljárás az elkövető ellen. Mivel az agresszor saját fiát is megütötte, miután a 13 éves társával végzett, a gyereket beidézték a vajdahunyadi rendőrségre, hogy családon belüli erőszak áldozataként kihallgassák a gyermekvédelmi igazgatóság képviselőinek jelenlétében. A rendőrségi nyomozás során az is kiderült, hogy a 13 éves fiú rokoni kapcsolatban áll az elkövetővel, pontosabban annak az unokaöccse.