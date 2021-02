A tanulók továbbra is ingyenesen utazhatnak majd, csak az egyetemisták vonatozásához nyúlnak hozzá

A tanulók továbbra is ingyenesen utazhatnak a tömegközlekedési eszközökön, a szállításügyi minisztérium által mérlegelt módosítások csak az egyetemisták ingyenes vasúti közlekedését érintik - jelentette ki hétfő este az oktatási miniszter.



rámutatott, a tanulók, beleértve az ingázókat is, ezután is ingyenesen használhatják a tömegközlekedési eszközöket, csak az egyetemi hallgatók ingyenes vasúti közlekedésével kapcsolatban merült fel bizonyos módosítások bevezetésének lehetősége. "Az utazások ingyenességének teljes megszüntetését senki nem fontolgatja" - nyomatékosította.Arra a kérdésre, hogy milyen álláspontot támogat a kormány az egyetemisták vasúti közlekedésével kapcsolatban, a tárcavezető azt válaszolta, hogy jómaga "az oktatás érdekeit" támogatja e téma tekintetében is.Hétfőn írtuk meg , hogy a kormány az új költségvetés összeállításánál azt tervezi, hogy 2021-re nem állít ki a közalkalmazottak számára utazási utalványokat, illetve fontolóra vette a diákok ingyenes utazásának korlátozását is. Elvileg a 2016-ban érvényes rendszert, tehát csak bizonyos számú utazást támogatna az állam, amelyet az egyetemi intézmények által kibocsátott ellenőrzővel és utazási kuponokkal lehet kiváltani.Címoldali kép: Wikimedia Commons