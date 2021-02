13 millió euróba került egy mobil kórház Iași megyében, de csak három hónapig működött

A Iași megyei Lețcani településen nemrég átadtak egy mobilkórházat. Fél éves késéssel ugyan, de átadták. 13 millió euróba került megépíteni, és mindössze három hónapot működött. annak idején, amikor kiütött a tűz a Piatra Neamț-i kórházban, ide szállították az ottani betegek egy részét, és a sajtó egy része már akkor elkezdődött érdeklődni az iránt, hogy ha megépítették ezt a korszerű kórházat, akkor miért áll kihasználatlanul akkor, amikor olyan nagy szükség van újabb és újabb kórtermekere, intenzív részlegre, a járvány második hullámának kellős közepén. A kérdésekre, úgy tűnik, megvannak a válaszok.



A volt egészségügyi miniszter, Nelu Tătaru látogatása 2020 novemberében a lețcani-i mobilkórháznál. A tárcavezetőt elkísérte a Iași Megyei Tanács elnöke is, Costel Alexe. Fotó: Adrian Cuba, Agerpres.

A helyszínen nemrég az egészségügyi minisztérium tartott ellenőrzést, és 31 működési, felszerelési és engedélyeztetési szabálytalanságot állapítottak meg.A kórházat egy hónappal ezelőtt, január 14-én zárták be, akkor azt közölték a hatóságok, hogy öt napra, mivel fertőtleníteni szeretnének, illetve bizonyos "technikai hibák kijavítása szükséges". Azóta sem nyitott ki, és elképzelhető, hogy márciusig nem is fog.Az intézményben még az előző egészségügyi miniszter,rendelt el ellenőrzést, ennek eredményeit nemrég ismertette a megyei tanács és a megyei járványkórház vezetőségéből álló csapat.A 31 szabálytalanság között van néhány igen súlyos is: a kórtermekben például fagypont alatti volt a hőmérséklet, sok terem kisebb volt, mint az a tervekben szerepelt, az intézményt új felszereléssel kellett volna ellátni, de 2012 és 2014 között gyártották a nagy részét a technikának, az orvosi eszközöknek nincs garanciapapírjuk, az épületre három különböző engedélyt bocsájtott ki a Iași megyei közegészségügyi hatóságok, de ezeken más-más adatok (pl. ágyszám) vannak feltüntetve, stb.A kórházat a pandémia csúcsán nyitották meg, de az orvosok hamar látták, hogy rengeteg a szabálytalanság: nemhogy nem volt garanciapapír például a felszerelésükre, az eszközök használati útmutatója sem került elő, és a használatukat sem mutatta be senki. Az egészségügyi eszközök beszerzését az Euronest vállalat végezte, a megyei tanács kéri a minisztériumot, hogy vizsgálják meg, mennyiben végezte el rendesen a munkát.Talán a legsúlyosabb, hogy olyannyira nem működött a fűtés, hogy még az intenzív terápiás részlegen is hidegebb napokon fagypont alá került a hőmérséklet a kórtermekben. Szerencsére betegek ekkor pont nem voltak ott, az orvosok előrelátók voltak, és - mivel a járvány januárra valamelyest enyhült - kerültek helyek a betegeknek a iași-i covidkórházakban is. A Libertateanak, a Iași Megyei Járványkórház igazgatója azt mondta , egyértelmű volt mindenki számára, hogy komoly kockázatot jelent ebben az intézményben betegeket kezelni.Bűnügyi nyomozás egyelőre még nem indult az ügyben, de amennyiben a minisztérium ellenőrző szerve is megállapítja a szabálytalanságokat, feljelentést tehet.(via