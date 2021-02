Szerdától ismét lehet oltásra regisztrálni, működésbe lépnek a várólisták is

Szerdától ismét lehet regisztrálni a koronavírus elleni oltásra Romániában mindenki számára, aki a második oltási fázis kategóriáiba tartozik - jelentette be Valeriu Gheorghiță, az oltásokat koordináló országos bizottság vezetője.



A programálásokat azokon a helyeken lehet elvégezni, ahol az Astra Zenecával oltanak. Itt csak az 55 évnél fiatalabbak kaphatnak oltást, hiszen az időseknél kevésbé hatásos ez a fajta vakcina. Az oltáskampány újdonsága, hogy lesnek várólisták is: ha valaki nem talál szabad helyet annál a központnál, ahol be szeretné oltatni magát, feliratkozhat, és értesítést kap, amint felszabadul hely.Eddig 661 061 embert oltottak be, közülük 230 000-en már az emlékeztető oltást is megkapták. A második fázisban beoltottaknak 80,9 százaléka a veszélyeztetett csoportokba tartozik (65 évnél idősebb, vagy krónikus betegsége van), 19,04 százalék pedig olyan munkát végez, amely nagy kitettséget jelent a fertőzéssel szemben.Február 9-éig összesen 1 236 449 adag Pfizer-, Moderna- és AstraZeneca oltás érkezett Romániába. Ebből 981 610-et osztottak eddig szét-Az 1 236 449 adag oltásból 1 076 849 a Pfizer/BioNtech cég terméke, ebből jelenleg 170 879 van raktáron. Kedd este vagy a szerdai nap folyamán további 35 100 dózis érkezik Temesvárra és Kolozsvárra, a regionális raktárközpontokba. Ezek azok az adagok, amelyeknek már hétfőn meg kellett volna érkezniük, de a Németországban beálló rossz idő miatt el kellett halasztani a szállítmány útnak indítását - tájékoztatott a katonaorvos.A Modernától február 9-éig 78 000 dózis vakcina érkezett az országba, ebből most 37.460 van raktáron.Az AstraZeneca eddig 81 600 oltóanyagot küldött, 81 000 adagot már szét is osztottak a regionális központoknak.Gheorghiţă hozzátette: február 12-éig további 92 400 dózist várnak az AstraZenecától.December 27-étől mostanáig 2489 olyan esetet jelentettek, amikor a COVID-19 elleni vakcina beadása mellékhatással járt.Az oltáskampány kezdete óta 2489 enyhe mellékhatást észleltek a koronavírus elleni vakcina beadását követően, amelyek közül 530 helyi, 1959 pedig általános jellegű volt, számolt be Gheorghiţă keddi sajtótájékoztatóján.Az oltáskampányt koordináló bizottság elnöke rámutatott, hogy a reakciókat két intézetnek lehet jelenteni: az Országos Közegészségügyi Intézetnek (INSP) és az országos gyógyszerészeti és orvostechnikai ügynökségnek. A mellékhatások 69,5%-át ez utóbbinak jelentették.A reakciók 21%-a kizárólag helyi jellegű volt, 74%-a általános és helyi, 5%-a pedig általános - tette hozzá a katonaorvos.A leggyakoribb mellékhatások közé tartoznak a következők: fájdalomérzet, duzzanat vagy kiütés az oltás helyén, általános fáradtságérzet, láz és hidegrázás, fejfájás, izom- vagy ízületfájdalom - számolt még be Gheorghiţă, hangsúlyozva, hogy anafilaxiás reakciót nem jelentettek Románia területén.Az oltási mellékhatások előfordulási rátája 2,8-ra tehető ezer dózis beadott vakcina után, és egy személynél több reakció is előfordulhat - közölte még az oltáskampányt koordináló bizottság vezetője.