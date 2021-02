A koronavírus brit variánsát észlelték Kovászna és Kolozs megyében

A koronavírus brit variánsának újabb három esetét észlelték kedden Romániában.



Három új megbetegedést Bukarestben, Kolozs és Kovászna megyében észlelték.Az egyik fertőzött egy 35 éves bukaresti nő, aki január végén tért vissza az Egyesült Királyságból. A másik egy 25 éves Kolozs megyei nő, a harmadik fertőzött egy 80 éves Kovászna megyei férfi. A fertőzöttek közül ketten nem voltak az utóbbi időben az Egyesült Királyságban - írta aAz egészségügyi minisztériumot kedden tájékoztatta az országos közegészségügyi intézet (INSP) fertőző betegségek megfigyelésére és ellenőrzésére szolgáló országos központ (CNSCBT). Ezzel a koronavírus veszélyesebb változatának fertőzési száma elérte az 59-et.Ez azért ad okot az aggodalomra, mert az európai szakemberek korábban arra figyelmeztettek, hogy néhány hét leforgása alatt az új változat akár domináns is lehet. Sőt, bizonyos epidemiológusok arról értekeznek, hogy gyakorlatilag most két járvány van: az egyik régi koronavírustörzzsel való fertőzés, amely lecsengőben van, és az újfajta variáns által okozott epidémia, amely egyre több embert fertőz meg Európa-szerte. Szlovákiában pénteken azt jelentették a hatóságok, hogy az előző napokban regisztrált új fertőzöttek 71 százalékát a brit mutáció fertőzte meg, elképzelhető, hogy Romániában is hasonló az arány.