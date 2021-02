Facebookon bizonyítja az egészségügyi miniszter, hogy igenis van egyetemi végzettsége

A közösségi médiába feltöltött fotóval bizonyítja Vlad Voiculescu, hogy alaptalanak azok a vádak, amelyek azt állítják, hogy az egészségügyi miniszternek ne lenne diplomája.



A diplomát a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem állította ki, Voiculescu mellé rakta azt az iratot is, ami igazolja, hogy a román állam az ottani végzettségét egy hazai mesteri fokozatnak ismeri el.Korábban a Criticii.ro portál állította , hogy a német nyelven kiállított oklevél csupán egy egy egyéves képzést igazol, és nem más, mint egy kelet-európai fiataloknak szóló mesterkurzus elvégzését igazoló irat. Szerintük nem igazolja a mesteri fokozatot, de az alapképzés elvégzését sem.Az Oktatásügyi Minisztérium másként látja: a diplomák honosítására szakosodott osztálya a Facebookon közzétett képek tanúsága szerint már 2016-ban igazolta a miniszter végzettségét, külön kiemelve, hogy a mesteri fokozat magába foglalja az alapképzés meglétét is.Nemcsak a PLUS politikusa keveredett ilyen ügybe., az RMDSZ-ből azóta kizárt képviselőről is nemrég kiderült, hogy nemcsak hogy nincs egyetemi végzettsége, de még hazudott is róla. Ahogyan a CV-jében hazudott, Brassó USR-s polgármestere is.