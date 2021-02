A kolozsvári pszichológushallgatóknak azt tanították, hogy ha egy nő kihívóan öltözik, akkor az övé is a felelősség, ha támadás éri

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem közleményt volt kénytelen kiadni, miután egy diák a közösségi médiában arra hívta fel a figyelmet, hogy egy bizonyos oktatási segédanyagban diszkriminatív, rasszista és áldozathibáztató szövegekből készülnek a diákok a vizsgára.



Az egyetemista példákat is megosztott az oldalán, a segédanyagot a jogi pszichológia tantárgyhoz használták, és olyan részletek vannak benne, miszerint ha egy nő kihívóan öltözik, elhagyatott helyszínre megy este, és támadás éri, akkor a felelősség egy részét neki kell viselnie. Egy másik példa a szöveggyűjteményből az, hogy a tolvajok általános jellemzői közé tartozik az, hogy be akarnak olvadni a környezetbe, nem viselnek hosszú hajat, de ki lehet őket szúrni arról, hogy erős parfümöket használnak, és általában kreolabb a bőrszínük. A zsebtolvajlásról szóló egyik fejezetben pedig a diákok azt tudhatják meg, hogy a szerelmes nők könnyebben válhatnak áldozattá.Daniel David rektor bejelentette, hogy azonnali vizsgálatot rendelnek el, és gyakorlatba ültetik azt a diszkriminációellenes intézkedéscsomagot, amelyről dokumentumot még 2018-ban fogadott el az egyetem."Az útmutató célja, hogy egységes kritériumokat hozzon létre az oktatási és szakmai környezet előmozdítása érdekében, diszkrimináció és zaklatás nélkül. A BBTE képviselői által kidolgozott útmutató az intézményen belül szervezett oktatási vagy egyéb szempontokra vonatkozik ”- állítja a BBTE a közleményben.A közleményben még azt is írják, az egyetem modern elvek, és a legjobb nemzetközi és etikai gyakorlatok szerint működik, viszont a munkaközösség nagy, és elképzelhető, hogy még nincs minden komponens megoldva.David szerint ha ilyen problémák lépnek fel, azonnal azonosítani és megszüntetni kell őket. De ebben a tekintetben általánosabb megközelítés a BBTE tantervének megreformálása. Emlékeztet rá, hogy a ProUBB+ program elveit követve 2020 végétől már megkezdték az összes tanterv újbóli átvizsgálásának a folyamatát, a nemzetközi bevált gyakorlatok tükrében (bevonva a belső és külső tudományos környezetet, a hallgatókat), Ezt a BBTE 2018-ban elindított antidiszkriminációs útmutatója írja elő.Címoldali kép: Wikizoli via Wikimedia Commons