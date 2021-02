WHO: a 65 év felettiek is megkaphatják az AstraZeneca vakcináját

A 65 év felettieknek is beadható az AstraZeneca által kifejlesztett Covid-19 elleni vakcinát - jelentette be az Egészségügyi Világszervezet (WHO) oltással foglalkozó bizottsága - írja a Hotnews az AFP-re hivatkozva.



Az Egészségügyi Világszervezett oltással foglalkozó csoportja (SAGE) az után tett erre javaslatot, hogy korábban több európai országban (köztük Romániában is) úgy határoztak, hogy az 55 év felett lakosság nem kaphatja meg a vakcinát, illetve aggályok merültek fel a dél-afrikai új vírustörzssel szemben hatékonyságával kapcsolatban.fotó: Whispyhistory/WikimediaCommons