Kizárták Diana Șoșoacă szenátort az AUR-ból

Szerdán kizárták Diana Șoșoacă szenátort az AUR szenátori frakciójából, amelynek listáján bejutott a parlamentbe - írja a G4Media a párt közleményére hivatkozva. A tájékoztatás szerint a döntést Claudiu Târziu és Sorin Lavric szenátorok hozták, és párt vezetése is támogatta.



A G4Media a pártból származó forrásokra hivatkozva azt írja, hogy Șoșoacă szenátort fegyelmezetlenség miatt kizárták a párt frakciójából. Állítólag az lehetett az ok, hogy a politikus pénteken részt vett egy olyan rendezvényen , amelyen nem tartották be a járványügyi előírásokat, a résztvevők átkarolták egymást, és egyszerre énekeltek egy mikrofont használva., az AUR képviselője úgy nyilatkozott a B1 televízióban, hogy a döntést események láncolatának az eredményeként hozták meg. Magyarázata szerint a frakció minden tagjának tiszteletben kell tartania a annak előírásait, illetve azokat a szabályokat, amelyeket a román állam bármely közméltóságának tiszteltben kell tartania.A pártbon belüli feszültségekről, és arról, hogy Șoșoacă szenátor külön utakat jár, amelyek nem tetszenek az AUR vezetőinek, itt írtunk Dan Tanasă a B1-nek nyilatkozva arról is beszélt, hogy nem csak Diana Șoșoacă szenátort zárják ki a frakcióból, hanem egy olyan képviselőt is, akinek akadt már konfliktusa az igazságszolgáltatással. Az Antena3 televízió azt sejteti, hogyról, a párt Bihar megyei képviselőjéről van szó, akit szervezett bűnözői csoport létrehozásával vádolták, illetve tettlegesség miatt elítélték.