Az AUR a bankaautomaták kirablásával vádolt képviselőjét is kirúgta

A Románok Egységéért Szövetség (AUR) szerda este nemcsak Diana Șoșoacăt zárta ki soraiból, hanem Mihai Lasca parlamenti képviselőt is. Azt mondják azért, mert az nem tájékoztatta a pártot arról, hogy büntetőjogi kivizsgálás folyik ellene bűnszervezet létrehozása miatt, és korábban testi bántalmazás elkövetése miatt el is ítélték. A képviselőről mi is megírtuk a parlamentbe jutása után, hogy a bankautomaták kirablását akarja rábizonyítani az ügyészség.



Az AUR tájékoztatása szerint a párt vezető testülete szerdán több olyan parlamenti képviselőjéről is tárgyalt, akiknek a magatartása sérti a párt érdekeit és közmegítélését.Ezen a gyűlésen az AUR vezetősége úgy döntött, kizárja soraiból Mihai Lasca képviselőt, akinek bűnügyi háttere és kollégáival szemben tanúsított, őszinteséget nélkülöző magatartása összeegyeztethetetlen az AUR értékrendjével. Mihai Lasca az AUR-frakción kívül fogja ellátni képviselői feladatait - közölte a párt.Şoşoacăval kapcsolatban azt mondták, hogy rendszeresen figyelmen kívül hagyta az AUR felsőházi frakciójának stratégiáját és a párt vezetőségének döntéseit mind a parlamentben, mind pedig a nyilvánosság előtt.Az AUR ezen kívül folytatja egy másik képviselője,mandátumának érvénytelenítésére irányuló eljárását is. Vele az a baj, hogy nagyon nagy valószínűség szerint súlyos visszaéléseket követett el a forradalom időszakában.Ugyanakkor a párt leszögezi, hogy a következő választásokat megelőzően sokkal szigorúbban fogja kiválasztani és ellenőrizni jelöltjeit, hogy többé ne történhessen meg olyan emberek köztisztségbe választása, akik összeférhetetlenek az AUR értékrendjével, és szembe mennek a formáció vezetőségének döntéseivel.