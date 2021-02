Hamarosan megkezdi a Szülőföldön magyarul támogatások utalását az OTP Bank Románia

Az OTP Bank Románia február 19-én fokozatosan megkezdi a Szülőföldön magyarul program részeként nyújtott támogatások kifizetését, így a kedvezményezettek egy része hamarosan megkapja a 300 RON oktatási-nevelési támogatást, illetve a 40 RON hallgatói támogatást.



A magyar kormány célja, hogy a támogatás közvetlenül, átláthatóan és költségmentesen jusson el az igénylőkhöz, ezért annak kifizetését az OTP Bank Románia kiemelt stratégiai partnerként biztosítja. Ennek megfelelően a kedvezményzettek ingyenesen vehetik fel az összeget az ország bármely bankautomatájából. Az OTP Bank ATM-eknél mindig ingyenes a készpénzfelvétel, míg más romániai bankok automatáinál havi két alkalommal lehet ingyenesen felvenni ezt az összeget.„Külön öröm számunkra, hogy az OTP Bank Románia mintegy 10 éve biztosítja a Szülőföldön magyarul támogatások kifizetését, és ezáltal partner lehet egy olyan programban, amely az anyanyelven való tanulást segíti elő. Akárcsak az előző években, a kedvezményezettek most is egyszerűen és ingyenesen vehetik fel az OTP bankkártyára utalt támogatást bármelyik romániai bankautomatából” – nyilatkozta, az OTP Bank Románia vezérigazgatója.A 2019/2020-as tanévre szóló támogatások folyósítása a megszokottnál később történik, mivel a koronavírus-járványra való tekintettel tavaly októberre halasztották az igénylések leadási határidejét. Ennek megfelelően az RMPSZ (Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége) munkatársai az igényléseket két hullámban ajánlották elbírálásra, és a támogatások kifizetésére is két részletben kerül sor.Az első körben 48 374 szülő kapja kézhez az értesítőlevet, amelyből kiderül, hogy február 19. és március 26. között pontosan mikor utalják át a bankszámlájukra az összeget. A levélben a bankszámlával kapcsolatos kérések is lehetnek, amennyiben alá kell írni a szerződést és átvenni az OTP bankkártyát, vagy frissíteni kell a személyes adatokat, esetleg újranyitni a zárolt számlát. A koronavírus-járványra való tekintettel, az OTP Bank munkatársai arra kérik a kedvezményezetteket, hogy csak akkor látogassanak el személyesen a bankfiókokba, ha erre külön felszólítást kaptak az értesítőlevélben, vagy másképp nem áll módjukban átvenni a támogatást.„Kérünk mindenkit, hogy figyelmesen olvassa el az értesítő levelet. Amennyiben bármilyen kérdés merül fel az igénylésekkel kapcsolatosan, kérjük, forduljanak irodánkhoz a 0266-244450 telefonszámon, vagy weboldalunkon keresztül. A bankszámlaszámmal, bankkártyával kapcsolatos kérdésekre az OTP Bank munkatársai tudnak válaszolni” – fűzte hozzá, Szülőföldön magyarul program erdélyi koordinátora.2020-ban 132 953 támogatási igénylés érkezett be az RMPSZ-hez a Szülőföldön magyarul program keretében, ebből 132 721 oktatási-nevelési, 232 pedig hallgatói támogatásra. Az igénylések közül 1209 dosszié hiánypótlásra szorult, kiegészítésük jelenleg zajlik. 4286-nál már a beérkezéskor világossá vált, hogy érvénytelenek.