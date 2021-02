Már 17 osztálynak vagy óvodai csoportnak a működését kellett felfüggeszteni Kolozs megyében a koronavírus miatt

Kolozs megyében már 17 osztálynak és csoportnak a működését kellett felfüggeszteni az oktatási intézményekben megjelent koronavírus miatt. Ugyanakkor 30 iskolai alkalmazott kapta el a fertőzést vagy került bizonyítottan kontaktusba fertőzött személlyel, s került otthoni elkülönítésbe. Erről Marina Marc főtanfelügyelő informálta a közvéleményt csütörtökön aznapi, összesített adatokra hivatkozva.



A főtanfelügyelő nem tartja aggasztónak a helyzetet, tekintve, hogy az iskola még csak három napja kezdődött el, azelőtt a vakációban pedig nagyon sok gyerek járt sítelepeken, ugyanakkor a megyében még mindig vannak települések, ahol a fertőzöttségi ráta meghaladja a három ezreléket. A főtanfelügyelő szerint az iskolákban rendben mennek a dolgok, de azon kívül nem tudják befolyásolni.A tanfelügyelő még elmondta azt is, hogy míg a tavaly az első szemeszterben megszerzett tudásra lehetett inkább alapozni, most a másodikban reménykednek. Nagyon nehéz felmérni, mivel maradnak a diákok egy teljesen online töltött félév után" - mondta Marc. (via edupedu)