Iskola nagyon másként: egy Prahova megyei középiskolában összeesküvés-elméletekkel tarkított előadást tartott egy orvos a koronavírusról

Egy câmpinai iskolába meghívtak egy háziorvost előadást tartani egy végzős középiskolás osztálynak az Iskola másként program keretében. Nem sült el a a legjobban: A Dan Gavrilescu nevű orvos arról kezdett beszélni egy adott ponton, hogy a koronavírust "bűnözők készítették" és most biológiai fegyverként vetik be az emberiség ellen. Erre persze semmilyen bizonyítékot nem mutatott fel.



Az orvos azt ecsetelte az egyébként online beszélgetésen, hogy a pandémia mögött súlyos gazdasági érdekek húzódnak meg, meg aztán a vakcinafejlesztésbe befektetett pénzt is vissza kell most szerezni, és az egész egy, a média által felépített hazugság.Az orvos saját maga osztott meg a beszélgetésből egy részletet a Facebook-oldalán, de aztán le is vette. (via Ziarul Incomod