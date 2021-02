Șoșoaca azzal dicsekszik, hogy Trump róla posztolt Twitteren. Pedig Trump fent sincs már Twitteren

Nemrég kizárták az AUR parlamenti frakciójából Diana Șoșoacă szenátort, mivel vállalhatlannak tartották a viselkedését. Azóta is nagy a botrány a pártban, viszont a szenátor húzott egy vicceset: a Facebookon azt állítja, hogy Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok volt elnöke a Twitteren vállalt szolidaritást vele.



„Sad to read about Mrs Sosoaca exclusion. It's a a HUGE mistake!”, vagyis "Szomorúan olvasom Șoșoacă asszony kizárást. Óriási hibának tartom" - állítólag ezt írta Trump.Csak hát az a baj, hogy Trumpot a január 6-i, Capitolium elleni támadást követően kitiltotta a Twitter, és azóta szóltak, hogy már vissza sem engedik soha, akkor sem, ha megint elnök lesz belőle.Lehetne azt gondolni, hogy Șoșoacă nem dezinformálni akar, hanem viccel, de sajnos nem úgy tűnik: például amikor egy kommentelő gratulál neki, hogy Trump ezt írta róla, ő lazán megköszöni.