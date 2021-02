Bukarestben, Kolozs és Arad megyékben találták a koronavírusos diákok mintegy felét

A második szemeszter eleje óta koronavírussal diagnosztizált tanulók fele Kolozs vagy Arad megyei, illetve bukaresti - közölte Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter.



Cîmpeanu arról számolt be a Digi 24 műsorában, hogy Bukarestből, valamint Arad és Kolozs megyéből összesen 122 koronavírusos tanulóról érkezett jelentés csütörtök délután 18 óráig. Ez az egész országban regisztrált fertőzött diákok számának pontosan a fele - tette hozzá.A miniszter megismételte azt a felhívást, hogy amennyiben a szülők a megbetegedés legkisebb jeleit is észlelik gyermekükön, ne engedjék közösségbe.Bukarestben a félév kezdete óta 64 iskolás gyermekről derült ki, hogy fertőzött. A tanügyminiszter ezt a nagyobb mobilitással magyarázza.Cîmpeanu ugyanakkor kilátásba helyezte, hogy az elmúlt napok tapasztalatából kiindulva az egészségügyi miniszterrel közösen kiegészítő intézkedéseket hoznak az iskolák működésével kapcsolatban, ugyanis "továbbra is fokozott óvatosságra van szükség".