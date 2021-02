Kolozsváron, Temesváron, Jászvásáron és Bukarestben is tüntettek a diákok az ingyenes vonatozás megszűnése ellen

Országszerte tüntettek pénteken diákok és diákszervezetek amiatt, hogy a kormány megszüntette az egyetemistáknak eddig járó ingyenes vasúti utazás kedvezményét.



Bukarestben több tucatnyi diák gyűlt össze az Északi Pályaudvar mellet. Főként az sérelmezik, hogy anélkül vonták meg a kedvezményeiket, hogy velük bármiféle párbeszédet kezdeményeztek volna.A diákoknak ezentúl csak ötven százalékos kedvezményük lesz az állami vasút járataira, mindez 2016 előtt is így volt, 2017-ban az akkori PSD-kormány vezette be számukra a teljes ingyenességet.Kolozsváron a Diákképviselők Tanácsa (CSUBB) is tüntetett a prefektúra előtt, hozzájuk a Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) is csatlakozott:Körülbelül 30-an gyűltek össze Jászvásáron is:A diákok itt azt mondták, nem föltétlenül az ingyenes utazás elvesztése fáj nekik, elvből is tüntetnek az ellen, ahogyan ezt a lépést a kormány megette.Továbbá az ország másik nagy egyetemi központjában, Temesváron is néhány tucat diák vonult utcára.