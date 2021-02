Az is előfordulhat, hogy a pedagógusokat mobil csapatok fogják beoltani koronavírus ellen

Elemzik annak lehetőségét, hogy a tanárokat, tanítókat mobil csapatok oltsák be koronavírus ellen - nyilatkozta pénteken az Agerpresnek Valeriu Gheorghiţă a koronavírus elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) elnöke.



"Elemzés alatt áll egy ilyen forgatókönyv is. (...) Világos, hogy nem tudunk külön kabineteket nyitni a pedagógusok számára, emiatt mobil csapatokban gondolkodunk. Ez azonban nagyon nagy kihívás, mert az öregotthonokban szintén mobil csapatokkal végezzük az immunizálást, a mozgásképtelen személyekhez szintén ezek a csapatok szállnak ki. Fel kell mérni a humánerőforrást, a dózisok számát, a szóba jöhető helyszíneket. Meg kell nézni, hogy az iskolákban, a tanfelügyelőségeken, vagy esetleg a tanítók házában alakíthatók ki a mobil oltópontok. Még dolgozunk az ötleten, semmi nincs körvonalazódva" - mutatott rá a katonaorvos.Szerinte az igazi kihívást a mobil csapatok személyzetének és a megfelelő dózis vakcinának a biztosítása jelenti, mivel az oltási pontot akár az iskolák sporttermében is be lehet rendezni nagyobb erőfeszítések nélkül.