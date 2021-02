Simion: Románia is úgy kellene támogassa a focit, ahogy a magyar kormány teszi Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában

George Simion, az AUR társelnöke a Gazeta Sporturilor élő beszélgetésének meghívottja volt, ahol a műsorvezető többek között arra kérte, mondja el véleményét a magyar kormány román sportba való befolyásáról, azon belül a sepsiszentgyörgyi és csíkszeredai futballklubok támogatásáról.



Simion ekkor elmondta: követi a magyarok erdélyi befektetéseit, egyesek pedig kifejezetten aggasztják, mivel Románia nem tud kellőképp reagálni."Nekünk is támogatnunk kellene a román vállalkozókat, hogy romániai tőkénk legyen. Ahelyett, hogy nekünk is lennének román bankjaink, amelyek befektetnek, mindent eladunk" - érvelt Simion amellett, hogy Románia Magyarország példáját kellene követnie.Az AUR társelnöke rámutatott: a magyarok nem csak a romániai magyar sportolókat támogatják, hanem a más országban élő magyarokat is. Ugyanígy kellene tennie a román kormánynak is, hogy felkarolja a kisinói fiatalokat, vagy azokat, akik Nugat-Európában élnek. Nagyon sok román fiatal tehetség él ott - mondta Simion.