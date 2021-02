Érdeklődés hiányában elmaradt a Diana Şoşoacă melletti tüntetés

Nagyszabású tüntetésre készülődtek a Facebookon Diana Şoşoacă volt AUR-os szenátor híve, akik az ellen tiltakoztak volna szombaton a párt székháza előtt, hogy a politikust szerdán kizárták a pártból.



Az Antena3 tudósítása szerint azonban hiába vártak a helyszínen a meghirdetett időpontban, úgy tűnik, a szenátor hívei, bár a gép előtt ülve több százan is jelezték a Facebookon, hogy részt fognak venni a megmozduláson, kimozdulni már a jelek szerint inkább nem akartak a házból.A G4Media a pártból származó forrásokra hivatkozva azt írja, hogy Șoșoacă szenátort fegyelmezetlenség miatt kizárták a párt frakciójából. Állítólag az lehetett az ok, hogy a politikus pénteken részt vett egy olyan rendezvényen, amelyen nem tartották be a járványügyi előírásokat, a résztvevők átkarolták egymást, és egyszerre énekeltek egy mikrofont használva.