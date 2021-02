Alexandru Rafila elárulta, hogy ő melyik oltást választaná a három közül

Alexandru Rafila mikrobiológust, orvost a Digi24 kérdezte arról, hogy ha lehetne, ő melyiket választaná a jelenleg Romániában elérhető három oltás, a Pfizer, a Moderna vagy az AstraZeneca közül. Rafila az AstraZenecát nevezte meg, amelyet egy megfelelően hatékony oltásnak tart egy olyan személy számára, mint ő, aki már esett a fertőzésen.



Bár hozzátette, hogy elvben nem esik bele abba az 55 év alatti kategóriába, amelynek Romániában ezt az oltást ajánlják, de úgy gondolja, hogy ez még márciusig változhat, amikor ő is sorra kerülne. Mint fogalmazott, bár az első vizsgálatok szerint az AstraZeneca oltásnak valamivel kisebb a hatékonysága, mint a másik kettőnek, azért még mindenben megfelelő lenne egy olyan személy számára, aki már átesett koronavírus-fertőzésen.Ugyanakkor azt is megemlítette, hogy az újabb kutatások szerint azok esetében, akik az elmúlt 3-6 hónap között időszakban estek át a koronavírus-fertőzésem, valószínűleg elégséges lesz egyetlen adag oltás is, és - ahogy azt mi is megírtuk -, Franciaországban már ezt javasolják az orvosok.