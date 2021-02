Az Európai Bizottság szigorú levélben fejezte ki aggodalmát a Klubrádió miatt

Az Európai Bizottság arra kéri Magyarországot, hogy tartsa tiszteletben az információszabadságra vonatkozó uniós irányelveket, és amíg nyitott még bármilyen jogi eljárás, addig ne hallgattassa el a Klubrádiót - írja a Telex.hu.



Az Európai Bizottság levélben fejezte ki aggodalmát a Klubrádió ügyében Magyarország irányába, a Telex úgy tudja, hogy egyelőre nem kapott érdemi választ a felvetéseire. A levélben a bizottság részleteiben is ismertette, hogy miért tartja problémásnak a Klubrádió elhallgattatását – erősítette meg a Telex.hu kérdéséreilletékes bizottsági szóvivő.A szóvivő emailben azt írta: „a Bizottság tegnap levelet küldött Magyarországnak, hogy kifejezzük azon aggodalmunkat, hogy a Klubrádió kénytelen lesz abbahagyni műsorszolgáltatását, mégpedig erősen megkérdőjelezhető jogi okok miatt.”Mint a főigazgató hangsúlyozta, Magyarország magára nézve is kötelezőnek fogadta el az EU távközlési szabályait, a műsorszolgáltatás széles spektrumára vonatkozó rendeleteket, így Magyarországnak is tiszteletben kell tartania az EU Alapjogi Chartáját, ideértve a véleménynyilvánítás és az információszabadsághoz való jogot.Ebben az összefüggésben a Bizottság felkéri Magyarországot annak biztosítására, hogy a Klubrádió továbbra is sugározhassa az adását, mindaddig, amíg a folyamatban levő eljárások véglegesen nem fejeződnek be, és így jogilag kötelezővé nem válnak.Az EB a Telexnek megírta, „kértük a magyar hatóságokat, hogy tegyenek sürgős intézkedéseket az uniós jog tiszteletben tartásának biztosítása érdekében, elkerülve ezzel a frekvencia jelenlegi birtokosának helyrehozhatatlan károsodását.”A Telex információ szerint a levelet, az Európai Bizottság illetékes főigazgatója (CNECT, vagyis Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága)nagykövetnek (Magyarország Európai Unió Melletti Állandó Képviselete).Az Európai Bizottság – értesüléseik szerint – erős szavakkal figyelmeztette Magyarországot arra, hogy az EU irányelveivel ellentétes az, ha egy tagállam kisebb súlyú szabálytalanságok jogi álcája mögött (ahogy a főigazgató fogalmazott, erősen megkérdőjelezhető jogi folyamatokkal) aláássa a média pluralizmusát.