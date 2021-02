Dacian Cioloş: Több érv szól a SIIJ felszámolása mellett, mint ellene

Több érv szól az igazságszolgáltatásban elkövetett visszaéléseket kivizsgáló különleges ügyészség (SIIJ) felszámolása mellett, mint ellene - véli Dacian Cioloş, az USR-PLUS társelnöke.



Cioloş arra reagált, hogy c (CSM) csütörtökön nem támogatta szavazatával a SIIJ megszüntetését célzó törvénytervezetet.'Emlékszem még, hogy a CSM negatívan véleményezte a SIIJ létrehozását javasoló törvénytervezetet is. Magától értetődik, hogy folytatjuk az eljárást. Vállaljuk ezt a dolgot. Pont úgy, ahogyan évekkel korábban a CSM negatív véleményezése ellenére létrejött az ügyosztály, most meg kell szüntetni. A CSM-nek pedig el kell döntenie, mikor volt igaza: amikor az ügyosztály létrehozása ellen voksolt, vagy most, amikor a megszüntetése ellen szavaz. Mi elmagyaráztuk, Stelian Ion igazságügyi miniszter is elmagyarázta, miért kell felszámolni a SIIJ-t. És ugyanerre a következtetésre jutottuk a külföldi elemzők is' - magyarázta az USR-PLUS társelnöke a Prima TV műsorában, hangsúlyozva, hogy meg kell bíznunk az igazságszolgáltatási rendszerben, 'nincs szükségünk az ügyészeket és bírákat megfélemlítő eszközökre'.Arra a kérdésre, hogy az USR-PLUS miért nem tartja tiszteletben a CSM negatív véleményezését, amikor a kormányprogramban - amely valóban tartalmazza a SIIJ megszüntetésének javaslatát is - leszögezték, hogy Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsnak meg kell erősíteni a szerepét, Cioloş azt válaszolta, hogy az intézmény hatáskörét jobban körvonalazni kell, hogy egyértelműbb legyen, és jelen esetben, a speciális ügyosztály megszüntetése mellett több érv szól, mint megtartása mellett.A CSM plénuma 11-8-as szavazati aránnyal negatívan véleményezte csütörtökön az igazságszolgáltatásban elkövetett bűncselekmények kivizsgálására létrehozott különleges ügyészség megszüntetéséről szóló törvénytervezetet.Nyitókép: S. Hermann & F. Richter képe a Pixabay -en.