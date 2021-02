Sztrájkőrséget tart hétfőn a Sanitas a pénzügyi tárca és a parlament előtt

Sztrájkőrséget készülnek tartani hétfőn a Sanitas Szakszervezeti Szövetség tagjai a pénzügyi minisztérium székhelye előtt, elégedetlenek lévén az egészségügy számára kiutalt idei költségvetéssel.



"2021. február 15-én sztrájkőrséget tartunk a pénzügy-minisztérium ellőtt, hogy felhívjuk az állami források szétosztásáról döntők figyelmét arra, hogy egy járvány sújtotta évben alulfinanszírozni az egészségügyet nem csupán rendkívül jogtalan lépés a rendszer dolgozóival szemben, hanem mélyen erkölcstelen a lakossággal szemben is, amelynek szüksége van egy jól működő közegészségügyi rendszer nyújtotta biztonságra" - áll a szövetség vasárnap kiadott közleményében.A szakszervezeti képviselők ugyanakkor a parlament előtt is tiltakozó akciót szerveznek, hogy arra bátorítsák a törvényhozókat, nyújtsanak be módosító javaslatokat a büdzsétervezethez annak érdekében, hogy ne szégyelljenek majd a költségvetés elfogadását követően a választóik, illetve szükség esetén, páciensként, az egészségügyi dolgozók szemébe nézni.