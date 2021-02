Pontosít az argeși érsekség: nem módosítanak a keresztelési szertartáson

A múlt héten arról számolt be a sajtó, hogy Argeș és Muscel érseksége a keresztelés szertartásának új szabályait jelentette be annak nyomán, hogy január végén egy mindössze hat hetes csecsemő halt meg Suceaván, miután a pap háromszor belemerítette a keresztelőmedencébe.



Az érsekség a hétvégén pontosította a sajtóban megjelent híreket, és hangsúlyozta, hogy szó sincs arról, hogy a keresztelés szentségén módosítanának

, továbbra is háromszori alámerítéssel fognak keresztelni. mindössze arról döntöttek, hogy ha a csecsemő izgatott, ijedt vagy nagyon hangosan sír, akkor nem szükséges teljesen víz alá dugni a csecsemő fejét.Az argeși érsekség továbbá arról határozott, hogy a frissen felszentelt és kinevezett papok számára tanácsos tapasztalt kollegáik társaságában keresztelni, és a nagyobb tapasztalattal rendelkező kolléga lesz az, aki a gyermeket a szenteltvízbe meríti. A szertartást vezető pap emellett köteles előzetesen érdeklődni a családtól a gyermek egészségi állapotáról, arról, hogy nem koraszülött-e, nincsenek-e betegségei, érzékenységei, amelyek veszélyeztetnék az életét, ha vízbe merítik. A hagyománytól eltérően, ha a kisbabának egészségi problémái vannak, ideges, ijedt, vagy hangosan sír, illetve ha 40 naposnál fiatalabb, vagy abban az esetben, ha a család ezt nem szeretné, akkor merítés helyett elég szentelt vizet önteni a fejére."Nem a Szent Keresztelés szentségének végrehajtását módosítjuk, hanem sok bölcsességgel és türelemmel alkalmazkodunk bizonyos helyzetekhez, amelyekkel a hívők közösségének életében találkozunk. A keresztség továbbra is három bemerítéssel fog történni, kivéve, ha a csecsemő beteg vagy nagyon izgatott, amikor idő előtt születik, vagy amikor a család kifejezetten nem hajlandó az alámerítést választani, illetve ha egyéb fizikai sérülékenységek vannak. Csak ilyenkor módosítunk, és nem egy általános érvényű változtatást vezetünk be"- tisztázta a sajtóban megjelent híreket az Argeşi és Musceli Főegyházmegye.